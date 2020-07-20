【玩死書商】書展臨開幕前2.5日急剎停　雲海出文鬧爆：俾晒錢㗎啦XXXX

貿易發展局在3月底曾表示積極計劃將香港書展保留在暑假舉行，直到近日香港爆發第三波疫情，在有參展商九巴宣佈退出書展後，貿易發展局才於當日中午宣佈延期，距離書展開幕只有2.5日，不少參展商一早付款請人興建會場設施，涉款由小攤位的數萬元到大攤位的百萬元不等，有業界人士直批政府「拖拖拉拉」，令原來受疫情影響的生意更雪上加霜。

「賭大賠大」書商損失慘重

「2020香港書展關注組」發言人陶培康表示，書展一直是「賭大賠大」，大型公司或會投資百萬元設立書展攤位，今次突然才說取消令書商都損失慘重。陶指最不滿政府一直「拖拖拉拉」，不清楚指示書展究竟是否取消或延期，3、4月時書商首次和政府代表開會時已提及到，政府要給出防疫措施和指引，直到7月11日，在關注組去信質問情況下，政府才給出答案。

「我哋問佢如果攤位有員工染疫咁點算？到11號佢先話如果攤位有人染疫就取消出事攤位，咁其他攤位點算？會唔會個員工已接觸周邊攤位？一直以來限唔限人流嘅措施，政府係完全無俾答案，咁你想多人來定少人來？」陶培康氣憤地說。

陶又指上周一（13日）不少大攤位早已叫人搭建，「啲師傳早上去搭，食完個飯返來知取消咗，又返去拆返落嚟！」目前業界有聲言指希望政府會賠償書商損失，但他坦言至今仍未有人「認頭」。

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雲海：俾晒錢㗎啦XXXX

作家陳雲海今日(20日）亦在個人社交平台上發文批評：「俾我發洩兩句關於香港書展！話說我由三月開始已經收到一個好強烈嘅訊息就係貿發局係唔會動搖去舉辦呢次書展，所以已經好早問我有冇講座等等，當作者為咗呢次書展趕起本新書，一路配合相關所有準備項目，但有見到疫情開始爆發第三波，貿發局都係堅持話會開幕，咁我哋作為作者同相關出版社，咁咪義無反顧囉！⋯⋯突然間又宣佈延期！已經有幾多出版社同書商已經請咗公司興建會場設施，已經有幾多書商同出版社已經準備運書過去！俾晒錢㗎啦XXXX！」

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