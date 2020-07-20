【美股ETF】美股新手必讀　投資美股必懂的三隻ETF

美國貴為全球最重要的股票市場，世界最強的企業都會在直接或以其他方式，如美國預託證券（ADR）的形式在美國上市。但很多香港股民都只會投資港股，即使開設了美股戶口，也因無相關知識而無從入手。

本刊便整理了三隻投資入門必懂的ETF，如果你想開始投資美股市場，但又沒有相關知識，或許可以先由這三隻ETF入手。

1. SPDR S&P 500 ETF（SPY）

這隻追蹤標普500指數的SPDR S&P 500 ETF，是美國最古老，也是規模最大的ETF。標指在投資界一向是最具代表性的指數，因為比起另外兩大指數（道瓊工業平均指數及納斯達克指數），標指已涵蓋了大多數美國最重要的企業。

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買入追蹤標指的SPY等如買入美國的核心企業，大家耳熟能詳的Microsoft、Apple、Amazon、Facebook及Alphabet，正是SPY的首五大持倉。

往績: 過去10年年均回報13.83% 管理費: 0.0945%

2. iShares MSCI World ETF (URTH)

很多好公司都在美國上市，不代表所有好公司都在美國上市。如果你想「買下全世界」，追蹤MSCI世界指數的URTH就很適合你，但要留意這裡所指的「世界」只是發達國家，包括中國、印度等的新興國家就不包括在內。

地域分布上，美國佔指數的六成半，緊隨其後的日本、英國、法國及瑞士分別佔7.97％、4.4％、3.4％及3.21％。由於美國始終有較多優質企業，故十大持倉中，只有Nestle一家瑞士企業，其餘皆為美股。

驟耳聽來，「買下全世界」似乎比「買下全美國」來得吸引，為何投資者仍較喜歡投資於SPY? 細看MSCI世界指數的分布，便會發現歐洲股市在此指數中的持重程度僅次美國，但過去由於歐洲經濟不濟，令歐股表現比美股遜色，再者歐洲大型股大多都是舊經濟類股份，故反而會拖累ETF的表現。

往績: 過去10年年均回報9.95%(此ETF成立未滿十年，此乃MSCI世界指數累積回報) 管理費: 0.24%

3. iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)

不懂股票ETF也罷，反正投資者也可以買正股。但如果要選一隻不得不懂的ETF，首選必定是追蹤Bloomberg Barclay US Aggregate Bond Index的債券ETF AGG。在沒有債券ETF前，投資者涉足債市的方法就只有購買直債或買入高管理費的債券基金，但現在有了債券ETF，投資者便能以低廉的價錢平衡組合風險，不用將資產全集中在股票當中。

在投資界，MSCI指數是股市的基準，而Bloomberg Barclay指數便是債市基準，故此ETF所追蹤的指數代表性十足；而指數所指US Aggregate Bond並非包括所有信貸評級類型債券，只有各年期的國債以及投資級別企業債券才會納入其中，當中有七成更是最高信貸評級AAA級的債券。

該ETF過去三年的波幅只有3.27%（股票一般達16%），而且在三月的閃崩中，AGG最多只跌不足一成，相對SPY跌逾三成相比，前者平衡風險的好處可見一斑。

往績: 過去10年年均回報3.73% 管理費: 0.04%