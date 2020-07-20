  • 32°C
香港時間 : 2020720日 (一) 14:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【虛擬銀行】WeLab夥MasterCard　宣布推出無卡號Debit Card

科技 13:30 2020/07/20

分享：

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳（右）及WeLab Bank 行政總裁謝學海宣布合作推出無卡號Debit Card。

去年獲香港金融管理局發牌的港產虛擬銀行WeLab Bank，現時正處於試行狀態。而今（20日）WeLab Bank宣布將與MasterCard合作，推出無卡號Debit Card，提供全數碼化銀行服務。

>>>【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項

>>>【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險

WeLab Debit Card分別有實體卡及虛擬銀行卡提供，客戶只要開立WeLab Bank戶口後，就可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用WeLab Debit Card進行網上購物，之後亦會獲發實體卡。實體WeLab Debit Card可以用作日常生活簽帳購物，以及提取現金。值得注意的是，目前使用實體卡，僅可在JETCO自動櫃員機或全球接受Mastercard卡 的CIRRUS自動櫃員機提取現金。

實體卡以簡約設計，卡面只有晶片和持卡人姓名，其他帳戶資料則儲存在WeLab Bank的手機程式內，卡號、安全驗證碼（CVC2）以及到期日一律不會印在實體卡上。WeLab Bank 行政總裁謝學海表示，盼能透過這張銀行卡，為港人提供更多數碼化、安全和無縫的銀行服務體驗，未來也會提供更多服務。

而據WeLab Bank過去幾個月試業期間的交易紀錄發現，超過51%的實體卡簽帳是屬於餐飲消費，其次為31%超市雜貨。而在近月新冠肺炎疫情爆發後，大眾普遍減少外出的情況下，網上消費交易以餐飲及娛樂佔最大比例，分別為31%及13%。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳坦言，港人對科技的要求越來越高，也正不斷調整自己的生活方式，相信創新科技將為大眾帶來的更多嶄新的數碼銀行體驗。

>>>【Smart World】虛擬銀行崛起　4招防數據洩露

責任編輯：曾曉汶

相關文章

報告：內地金融科技投資氣氛緩和　虛擬銀行業看俏
2019/08/29
報告：內地金融科技投資氣氛緩和　虛擬銀行業看俏
LINE Bank獲台批虛擬銀行許可
2019/07/31
LINE Bank獲台批虛擬銀行許可
【虛擬銀行】小米夥尚乘建虛擬銀行服務　冀半年內推出
2019/07/08
【虛擬銀行】小米夥尚乘建虛擬銀行服務　冀半年內推出
【至Net中小企】交通銀行智能化轉型　有意推動虛擬銀行
2019/03/29
【至Net中小企】交通銀行智能化轉型　有意推動虛擬銀行
疫情 網上購物 虛擬銀行 創新科技及應用 香港金融管理局 銀行 金融 香港 WeLab 肺炎

下一篇文章

Google海底光纖電纜新用途　探測地震海嘯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供
【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出