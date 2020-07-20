【虛擬銀行】WeLab夥MasterCard　宣布推出無卡號Debit Card

▲ Mastercard香港及澳門總經理陳一芳（右）及WeLab Bank 行政總裁謝學海宣布合作推出無卡號Debit Card。

去年獲香港金融管理局發牌的港產虛擬銀行WeLab Bank，現時正處於試行狀態。而今（20日）WeLab Bank宣布將與MasterCard合作，推出無卡號Debit Card，提供全數碼化銀行服務。

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WeLab Debit Card分別有實體卡及虛擬銀行卡提供，客戶只要開立WeLab Bank戶口後，就可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用WeLab Debit Card進行網上購物，之後亦會獲發實體卡。實體WeLab Debit Card可以用作日常生活簽帳購物，以及提取現金。值得注意的是，目前使用實體卡，僅可在JETCO自動櫃員機或全球接受Mastercard卡 的CIRRUS自動櫃員機提取現金。

實體卡以簡約設計，卡面只有晶片和持卡人姓名，其他帳戶資料則儲存在WeLab Bank的手機程式內，卡號、安全驗證碼（CVC2）以及到期日一律不會印在實體卡上。WeLab Bank 行政總裁謝學海表示，盼能透過這張銀行卡，為港人提供更多數碼化、安全和無縫的銀行服務體驗，未來也會提供更多服務。

而據WeLab Bank過去幾個月試業期間的交易紀錄發現，超過51%的實體卡簽帳是屬於餐飲消費，其次為31%超市雜貨。而在近月新冠肺炎疫情爆發後，大眾普遍減少外出的情況下，網上消費交易以餐飲及娛樂佔最大比例，分別為31%及13%。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳坦言，港人對科技的要求越來越高，也正不斷調整自己的生活方式，相信創新科技將為大眾帶來的更多嶄新的數碼銀行體驗。

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責任編輯：曾曉汶