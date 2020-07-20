【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 金融經濟 13:34 2020/07/20 分享： 港區國安法實施後，港府一直以資金未見流出、反見流入，作為投資界對本港國際金融中心投以信心票的佐證。維持國際金融中心既為重中之中，信心也要基礎。證監會在與國際金融機構進行對話後，昨率先發表「政策聲明」，強調一切監管及執法要求不變。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 2020/07/16 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 2020/07/15 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 2020/07/14 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 2020/07/13 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 2020/07/10 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 金融機構 投資銀行 A股 香港股票 證監會 香港金融管理局 減持 沽空 外資 對沖基金 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入