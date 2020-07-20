  • 32°C
香港時間 : 2020720日 (一) 14:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享）

金融經濟 13:34 2020/07/20

分享：

港區國安法實施後，港府一直以資金未見流出、反見流入，作為投資界對本港國際金融中心投以信心票的佐證。維持國際金融中心既為重中之中，信心也要基礎。證監會在與國際金融機構進行對話後，昨率先發表「政策聲明」，強調一切監管及執法要求不變。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享）
2020/07/16
【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享）
【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享）
2020/07/15
【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享）
【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享）
2020/07/14
【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享）
【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享）
2020/07/13
【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享）
【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享）
2020/07/10
【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享）
金融機構 投資銀行 A股 香港股票 證監會 香港金融管理局 減持 沽空 外資 對沖基金

上一篇文章

Mastercard夥WeLab Bank推無卡號Debit Card 餐飲超市雜貨簽帳佔8成

下一篇文章

【疫情大爆發】實惠屯門店員被列密切接觸者 屯門店即時停業3日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）
林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）
恒生屯門分行員工初步確診 分行停業兩星期
恒生屯門分行員工初步確診 分行停業兩星期
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
3萬億金融帝國逐步歸零 明天系因何解體？
3萬億金融帝國逐步歸零 明天系因何解體？
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘