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瑞信上調恒指目標至28500點 「未宜斷言牛市完結」

金融經濟 13:01 2020/07/20

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瑞信對恒指的最新目標調升至28500點，潛在升幅14%。

券商瑞信最新上調中港股市指數目標。瑞信指，緊接中港股市近月急升後，難免會有適度的健康調整，但整體升勢持續，目前斷言牛市完結是過早。瑞信對恒指的最新目標調升至28500點，潛在升幅14%。

瑞信指，新冠肺炎疫情在中國逐漸受控，防疫措施亦陸續放寬，相信最壞情況已過（the worst was behind us），而且當局繼續積極推動境內資本市場開放及改革，相信仍有巨大潛力。

瑞信：可套利再部署反彈股份 薦5大首選股

即使近月中港股票累積一定升幅，而且已升至瑞信早前訂下的目標價，但瑞信指目前中港股市估值仍然不高，因此進一步將MSCI中國指數、恒指、滬深300指數的目標價，調升至110點、28500點及5500點，分別反映潛在升幅18%、14%及22%。

在中港股份中，首5大首選股分別為：拼多多（美：PDD）、Bilibili（美︰BILI）、蒙牛 （02319） 、國壽 （02628） 及中金公司 （03908）

瑞信續指，繼續建議增持非必需及必需消費品板塊，同時維持對房地產及金融板塊的減持看法；並建議可先套利再部署其他反彈的股份。

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