上汽集團終止收購神州租車股份 神州優車持股將轉讓予北汽集團（第三版）

▲ 上汽集團表示，因未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，終止收購神州租車股份。

上汽集團（滬：600104）發公告，全資子公司上汽香港早前與神州優車（新三板：838006）、Amber Gem簽署《收購要約》，擬以每股3.1元現金收購神州優車及Amber Gem所持有神州租車 （00699） 不超過6.13億股，在後續股權轉讓協議談判過程中，出現影響交易達成的新情況，交易雙方未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，為保護公司利益，上汽香港決定終止交易。

神州租車半日報2.93元，跌4.9%，成交9174萬元。公司午間宣佈短暫停牌。

神州優車午後表示，為優化公司債務結構，擬以每股3.1港元價格向江西省井岡山北汽投資管理有限公司或其指定第三方轉讓所持有的不超過4.43億股神州租車股份，轉讓對價為最多13.7億元。本次交易完成後，公司不再持有神州租車股份。

江西省井岡山北汽投資管理有限公司為北汽集團旗下企業，據內地媒體早前報道，在上汽集團終止收購之際，北汽集團已擬重啟收購計劃。神州租車曾於6月1日披露與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。

上汽集團則表示，因正式協議尚未簽署，本次交易終止不會對公司的生產經營和發展造成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上汽集團半日報19.01元人民幣，升2.4%。

（第二版新增北汽集團內容；第三版新增神州優車公告）

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