上汽集團終止收購神州租車股份 北汽集團即傳重啟收購計劃（第二版）

▲ 上汽集團表示，因未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，終止收購神州租車股份。

上汽集團（滬：600104）發公告，全資子公司上汽香港早前與神州優車、Amber Gem簽署《收購要約》，擬以每股3.1元現金收購神州優車及Amber Gem所持有神州租車 （00699） 不超過6.13億股，在後續股權轉讓協議談判過程中，出現影響交易達成的新情況，交易雙方未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，為保護公司利益，上汽香港決定終止交易。

神州租車半日報2.93元，跌4.9%，成交9174萬元。公司午間宣佈短暫停牌。

另據內地媒體報道，在上汽集團終止收購之際，北汽集團已擬重啟收購計劃。神州租車曾於6月1日披露與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。

上汽集團則表示，因正式協議尚未簽署，本次交易終止不會對公司的生產經營和發展造成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上汽集團半日報19.01元人民幣，升2.4%。

（第二版新增北汽集團內容）

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