英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身

▲ 英女王的孫女比特麗斯公主出嫁，但公主父親安德魯王子因身陷醜聞，未有在官方照片中亮相。

英國王室再添喜事，英女王伊利沙白二世的孫女比特麗斯公主（Princess Beatrice）出嫁。英女王與菲臘親王自疫情後一直留於溫莎堡避疫，是次也特意出席婚禮見證孫女出嫁。公主父親安德魯王子也有出席婚禮，但由於身陷性侵醜聞，白金漢宮公開的婚禮照片中，未見安德魯王子的蹤影。

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31歲的比特麗斯公主於上周五（17日）與英國地產商人莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi），在溫莎堡附近的諸聖王室教堂（The Royal Chapel of All Saints）成婚。兩人原定於今年5月舉行婚禮，但因新冠肺炎疫情推遲至上周五成婚，婚禮也只邀請20名賓客。

▲ 比特麗斯公主身穿英女王借出的復古裙及鑽石頭飾出嫁。

▲ 一對新人選擇在溫莎堡附近的諸聖王室教堂成婚。

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比特麗斯公主為英國王室第9順位繼承人，父親為英女王次子安德魯王子（Prince Andrew）。安德魯王子去年捲入性醜聞，有女子聲稱已故美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與安德魯王子關係友好，遭愛潑斯坦強迫她與王子發生性行為。

▲ 安德魯王子（左）因身陷醜聞，未有於女兒比特麗斯公主（右）的婚禮照亮相。

安德魯王子雖多次否認有關指控，但在公眾輿論壓力下，宣佈辭去王室職務。安德魯王子雖然在婚禮上帶女兒步入教堂，但仍受醜聞影響，遭英國王室刻意淡化。白金漢宮公開的婚禮照片中，也只見英女王、王夫及一對新人的合照。

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責任編輯：何穎兒