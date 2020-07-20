【A股布局】為「健康牛」續命？　專家：A股應延長交易時間

內地財經學者在傳媒發文稱，A股延長交易時間有助活躍交易，改善市場定價效率，加強與國際市場的聯動性，增強A股市場的國際競爭力。

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原來，在全球主要股市之中，目前滬深兩市的交易時間屬最短，只有4小時（見圖），低於港股的5.5小時，美股6.5小時。歐洲的倫敦、法蘭克福證券交易所更達到8.5小時。

分析指，目前A股交易時間不止短，而且與全球交易體系的重叠亦不足，例如港股的交易時段便和歐洲主要證券交易所在夏令時間有1小時重叠，反之A股收市剛好是歐洲開市時間。

至於考慮方案，包括開市提早在9點開市，縮短中午休市時間由1.5小時降至1小時，下午收市由3點延長至4點。

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參考港股經驗，2011年第一階段延長交易時間，每日交易時間由4小時增至5小時，成交額增加約7%。換言之，若果A股落實延長交易時間，相信對中資券商甚有利。另外，韓國股市為增加與亞洲區內市場的聯動，亦將交易時間延長至6.5小時，大大增強了股市流動性。

周一，券商A股普遍造好，中午收市不少升幅達6%以上，方正證券更加漲停。