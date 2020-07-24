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【裝修攻略@iM網欄】如何選擇裝修公司？ 首先要知道自己有什麼需要

名人薈萃 08:02 2020/07/24

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Week 8：

裝修戶主的最大願望，就係搵間好嘅裝修公司。但什麼公司先叫好？ 

筆者研究左呢個問題好多年，發現戶主要揀到適合自己嘅裝修公司，一定要先了解自己的需要。咁咩叫了解自己的需要呢？以下舉出兩例：

比如話，很多圖片和設計，係好靚呀！但並唔適合自己嘅生活習慣模式，入住三日就會打回原形，戶主根本無法維持「起貨一刻」的效果。所以，很多人找了很貴的設計公司設計，到頭來才發現生活質素提不起來，原因並不在於單位的裝修，問題出在自己生活習慣上，這是個高達數以十萬元計的教訓。

又例如，很多施工的upgrade並不切合自己需要，在裝修過程中，進行過百項建材決策，過程中不斷選擇「更好」的施工用料提案，將五金升級、潔具升級、線喉升級、傢俬木料升級… 認為升了級才能「穩陣安心無手尾」，這很容易造成浪費金錢、預算超支，或者虎頭蛇尾等問題。按自己的實際需要，找合適自己的公司，切勿貪平、貪靚、貪新鮮，在此也可見一二。

說到底，裝修的成果，就是家居生活質素的提升。如果給你$10,000，你花在什麼地方（例如物料、設計、傢俬、電器、擺設…），才最能夠提升你的家居生活質素？如果不懂得回答，那你就要好好觀察自己生活，了解自己需要後，再去選擇裝修公司

如果有疑問，歡迎聯絡裝修學院

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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欄名 : 裝修攻略

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