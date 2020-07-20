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【騰訊×Tesla】Tesla 變身騰訊手遊《和平精英》新道具　

金融經濟 12:43 2020/07/20

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電動卡車特斯拉Semi

騰訊 （00700） 旗下王牌手遊《和平精英》牽手美國電動車品牌特斯拉（Tesla，美：TSLA），在遊戲中新增「特斯拉上海超級工廠」場景，特斯拉電動車擬將以遊戲新道具形式出現。

騰訊2020年遊戲年度發布會上，《和平精英》發布全新品牌定位，為了打造全新品牌形象，在遊戲內持續為玩家提供豐富的多元自由戰術競技體驗，不斷與品牌多元合作。因此，《和平精英》7月與科技品牌特斯拉進行合作。

特斯拉官方微博發布宣傳視頻，正式與《和平精英》合作。遊戲視頻開始，深夜空投一個神秘的大箱子，降落至特斯拉超級工廠中，接著電動卡車特斯拉Semi登場，用以運輸大箱，最後還出現其他型號的特斯拉車型。

電動卡車特斯拉Semi

特斯拉神秘空投

特斯拉電動車，未公布車型。

有網友表示，現實中的特斯拉上海工廠也同時出現一個巨型大箱子。與宣傳視頻中的場景近乎一致。

騰訊今早股價反覆靠穩，半日升4%或0.8%至525元，成交38.66億元。

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