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【上班族的焦慮感】邊行仲有前景？ 「 自由工作心法」或能賺更多？

環球政經 13:30 2020/07/20

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新冠肺炎疫情停不了，當香港人以為可以鬆一口氣之際，如今疫情再次反彈，讓人相當擔心，除了個人健康之外，也擔心經濟持續下滑。不少打工仔更擔心自己飯碗不保，假若不幸失業，又該如何自救呢？在疫情下，又有什麼行業能不受影響，甚至有更高增長？以下是一些經整合的方向，讓各位打工仔可以參考一下。

1.「在家」相關行業將繼續成主流

疫情多次反彈，一與遙距模式、在家工作的產業一直會成為主流需要，職位空缺也會繼續上升。從「貼地」點的外賣送遞員、速遞員，到線上會議系統、更多能輔助在家工作模式的產品都會有相當好的前景。此外，線上教育工作亦會有持續需要。

2.多線發展

面對與過往大有不同的經濟環境，單一專長可能令競爭力降低。除了單一認識甚深的專長之外，不妨發展更多的技能，認識不如專項深不要緊，至少在需要轉型時有更多可能性，保持在逆境下的競爭力。

3.摒棄全職工作較佳觀念

近年年輕人興起Slasher 概念，即是不拘泥於一份全職工作，反而以多份兼職，賺取收入。對與年齡層較長的人來說，這可能不太可靠，但隨著新經濟模式出現，各位也不妨隨著這種工作模式發展。

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撰文 : 歐高榮

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