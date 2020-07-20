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【新冠肺炎】研究列6種發病類型 料助醫生預測重症患者

環球社會熱點 12:40 2020/07/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，英國有研究顯示，新冠肺炎有6種不同的發病類型。研究成果或可讓醫生根據新冠肺炎患者的早期病徵，分辨誰較可能是新冠肺炎重症患者，及早準備提供治療。

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英國倫敦大學國王學院近日以人工智能方式，分析美國、英國及瑞典約共1,600名確診患者的病徵。

研究發現，患者除了出現持續咳嗽、發燒及喪失嗅覺等症狀外，部分亦出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，並可分為6種不同的發病類型。

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研究列出6種新冠肺炎發病類型為：

  • 「像流感」一樣但沒有發燒(入院率：16%)

患者會頭痛、失去嗅覺、肌肉痠痛、持續咳嗽、喉嚨痛、胸口痛但沒有發燒。

  • 「像流感」一樣、有發燒(入院率：17.5%)

患者會頭痛、失去嗅覺、咳嗽、喉嚨痛、聲沙、發燒及食慾不振。

  • 有腸道病徵(入院率：23.6%)

患者會頭痛、失去嗅覺、食欲不振、腹瀉、喉嚨痛、胸口痛及沒有咳嗽。

  • 一級重症（疲倦）(入院率：24%)

患者會頭痛、失去嗅覺、咳嗽、發燒、聲沙、胸口痛及疲倦

  • 二級重症（精神錯亂）(入院率：25.6%)

患者會頭痛、失去嗅覺、食慾不振、咳嗽、發燒、聲沙、喉嚨痛、胸口痛、疲倦、精神錯亂及肌肉痠痛。

  • 三級重症（有腹部及呼吸系統病徵）(入院率：45.5%)

患者會頭痛、失去嗅覺、食慾不振、咳嗽、發燒、聲沙、喉嚨痛、胸口痛、疲倦、精神錯亂、肌肉痠痛、呼吸困難、腹瀉及腹痛。

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責任編輯：楊心悅

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