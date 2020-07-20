【美股戰報】華爾街好友轉唱淡　預測美股崩跌3成　建議轉戰中日歐股市

美國疫情持續惡化，各州經濟重啟受阻下，連華爾街大好友都開始懷疑上漲能否持續 ，Yardeni Research總裁Edward Yardeni接受外電訪問時直指美股或將崩跌兩至三成。

Edward Yardeni指出，美股已經過前一輪融漲（Melt-up），估值倍數明顯提高，可見現時股價已經不便宜；加上美國在重啟經濟時，沒有如亞洲及歐洲部分地區做好社交距離，難防疫情爆發；而更重要的是，美國與中國之間的衝突日益加劇，有再次升級的潛在風險，可能引發美股崩跌兩至三成。

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美國聯儲局3月底採取前所未有的措施保持美國金融市場和經濟運轉時，Yardeni曾稱V型復甦即將展開，並形容部分經濟數據表現強勁，如零售數據指標的反彈情況十分好。但他現時警告，各州經濟的重新開放的情況可能轉壞，在5、6月在經濟方面得到的所有好消息，甚至包括失業人數，都是十分脆弱。這是他3月23日美股反彈以來，首次開始懷疑美股升市能否繼續。

雖然，Yardeni在訪問指，他仍然相信美股長期處於牛市，但也需為所有狀況做好準備，應急方案之一是將目標轉向疫情獲得控制的地區，如中國、日本及歐洲，並指這些市場預測市盈率都較低。

另外，他並提及美國大選都有機會為股市帶來震盪，特別是增加政府及監管等極端政策變化會影響股市，但他認為現在就擔憂這些影響會在股市反映出來，是為之尚早。