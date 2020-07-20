【港股市況】洪灝：大市調整在預期之內　為未來更堅實牛市奠下基礎

▲ 洪灝認為，近日調整是預期之內，但不代表升勢已終結。

中港股市近日出現調整，交銀國際研究部主管洪灝認為，上周的市場模型紛亮起紅燈，預示調整來臨，但4月以來的長期上漲趨勢應該不變，因高換手率可能是早期牛市的跡象，就像2006年初和2014年末般。在牛市的初始階段，市場預期將被重新塑造，股票將由弱手轉到強手，為未來更堅實的牛市奠定基礎。

「換手率是一個充滿噪音的指數，人們不應草率地把短期換手率的飆升馬上認作是市場見頂的標誌。」洪灝指，近日市場飆升讓人聯想起了2015年的那一場泡沫，雖然換手率已飆升至與歷史數據相比的一個非常高水平，但同時側面證實中港股市的投機熱潮。

「指數上升的趨勢是由不斷上升的指數低點而定義的，這一點可能已被人們遺忘。」參考歷史數據，市場在2019年1月初運行到了長期低點，同年2月市場換手率也非常高，但此後主要股指都有所上漲，深證綜指上漲超過70%，中證500小盤股指數上漲約50%，而創業板更是翻了一倍多。

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