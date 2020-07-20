【美國大選2020】Kanye West首場競選活動 談墮胎合法化落淚

▲ 當地時間周日（19日），Kanye West在南卡羅萊納州舉行競選活動。

距離美國總統大選仍有3個多月，曾是總統特朗普支持者的黑人饒舌歌手Kanye West早前公然宣布參選。當地時間周日（19日），他在南卡羅萊納州舉行有別於平時的集會，正式開始為年底大選展開競選活動。

現年43歲Kanye West，當日後腦門剃了2020的字樣，穿著寫有「security」的防護安全背心，演講也不用麥克風。現時兩位候選人特朗普和拜登分別代表共和黨和民主黨參選，Kanye West被問及將代表什麼黨派（Party），他幽大家一默說：「birthday party」。

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演講中他提到墮胎問題時一度落淚，因他父母亦曾考慮墮胎：

「那就不會有Kanye West了。」

即使有痛苦經歷，但他仍堅持墮胎應合法化，同時應該為掙扎中的新手母親提供經濟支持，揚言

「每個懷孕有的人都可得到一百萬美元。」

對於他是否真的參選，坊間一直存疑。即使是這次的疑似造勢大會，在他的競選官網沒有顯示相關活動。Kanye West於7月4日宣布參選，但已經錯過了多個州分的登記參選期限，入閘更添難度。上周，他獲俄克拉荷馬州總統選舉的參選資格，是他獲參選資格的第一個州分。

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記者：葉芷樺