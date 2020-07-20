【道指市況】美股道指跌140點 蔚來汽車漲7.6% Moderna跌1成（不斷更新）

美股早段個別發展，市場關注美國及歐盟對抗新冠肺炎疫情的財政刺激計劃。美國當地新冠肺炎疫情持續，根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周一（20日）上午，美國累計376.8萬人確診。

【22︰12】美股3大指數個別發展，道指續跌140點，報26532點；標指持平，報3226點；納指升0.7%，報10577點。中概股蔚來汽車（美︰NIO）升7.6%，報11.9美元。

美國藥廠Moderna跌幅縮至10%。此前德國藥企BioNTech和輝瑞的新冠疫苗測試結果正面，而Modern的疫苗則被指有機會出現副作用。

【21︰56】道指跌幅至158點，報26513點；標指跌0.17%；納指升0.5%，報10559點。

【21︰47】道指轉跌24點，報26496點；研發抗新冠疫苗的美國藥廠Moderna跌逾14%。

【21︰30】道指低開11點，報26,660點；阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）現報256.45美元，較港股收市價升3.7%。

【20︰54】迪士尼據報加入抵制Faceook行列，Facebook股價市前挫0.8%。納指期貨升0.33%，報10657點；道指期貨跌33點，報26487點。

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【19︰56】道指期貨繼續悶局，最新跌幅為30點，報26491點。美國電動貨車公司Nikola股價市前跌兩成，報38美元。

【19︰12】外圍股市仍然缺方向，道指期貨跌23點，報26497點；紐約期金報1814美元，升0.2%。

【18︰31】道指期貨跌44點，報26476點；標指期貨跌0.2%；報3207點；納指期無升跌。阿里巴巴（美︰BABA）美股盤前報259.18美元，相當於港股251.2元，較港股收市價升4.85%。

歐盟各國未能就救市基金尚未達成共識，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）宣布再次延長歐盟峰會會期，各方將於當地時間周一（20日）下午繼續開會商討。

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【17︰38】歐洲股市低開後倒升，德國DAX指數報道12990點，升0.55%；法國CAC指數升0.15%，報5077點。此前歐盟就救市基金的談判陷入僵局，料未必能達成協議。

【17：27】阿里巴巴美股（美：BABA）盤前愈升愈有，最新升4.4%，報258美元。除螞蟻集團A＋H上市，恒指公司周一公布，7月27日（星期一）推出恒生科技指數，據恒指公司資料，阿里巴巴 （09988） 權重最高，佔8.53%。

【17：18】阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升幅擴至3.1%，報254.88美元。

【17：12】道指期貨轉升1點，報26521點；標指期貨跌2點，報3211點；納指期貨跌7點，報10614點。

【17：04】阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升2.1%，報251.97美元。阿里巴巴 旗下、支付寶母公司螞蟻集團今日宣佈，啟動在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃。

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【16：50】道指期貨跌幅收窄至約38點。

【16：02】道指期貨跌118點，報26402點；標指期貨跌15點，報3198點；納指期貨跌50點，報10572點。

【16：00】英國跌0.9%，德法跌0.3%及0.7%。歐盟領袖上周末起舉行會議，商議疫後復蘇基金的規模及規則。德國總理默克爾坦言，各國可能在休會前仍未達成共識，形容達成共識如「不可能任務」。

【15：00】歐洲股市開市下跌。

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【12：01】道指期貨跌81點，報26439點；標指期貨跌9點，報3204點；納指期貨跌35點，報10587點。

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。

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責任編輯︰梁浩碩