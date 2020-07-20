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【美股期貨】道指期貨偏軟　阿里盤前升2%螞蟻集團A＋H同步上市

即市財經 17:07 2020/07/20

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【美股期貨】3大指數期貨向下　道指期貨跌約80點

美股期貨於亞洲時段先升後回軟，道指期貨跌約80點。美國的新冠肺炎疫情持續，根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周一（20日）上午，美國累計376.8萬人確診，市場關注美國及歐盟對抗新冠肺炎疫情的財政刺激計劃。

【17：04】阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升2.1%，報251.97美元。阿里巴巴 旗下、支付寶母公司螞蟻集團今日宣佈，啟動在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃。

【螞蟻來港】支付寶母企螞蟻集團 宣佈A+H同步上市

【16：50】道指期貨跌幅收窄至約38點。

【16：02】道指期貨跌118點，報26402點；標指期貨跌15點，報3198點；納指期貨跌50點，報10572點。

【16：00】英國跌0.9%，德法跌0.3%及0.7%。歐盟領袖上周末起舉行會議，商議疫後復蘇基金的規模及規則。德國總理默克爾坦言，各國可能在休會前仍未達成共識，形容達成共識如「不可能任務」。

【15：00】歐洲股市開市下跌。

【歐盟救市】歐盟商萬億復蘇基金今晚結束　默克爾：不可能任務

【美股動向】高盛：美8成人口停止復工　華爾街大好友：美股或崩跌

【12：01】道指期貨跌81點，報26439點；標指期貨跌9點，報3204點；納指期貨跌35點，報10587點。

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。

道指上周五跌62點港股ADR升33點　美滙指數跌穿96

【黃金牛市】花旗：金價創新高僅時間問題　年內或見2000美元

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責任編輯︰梁浩碩

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