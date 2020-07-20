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【法國疫情】強制室內公眾地方戴口罩 違例罰1200元

環球社會熱點 12:25 2020/07/20

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【法國疫情】強制室內公眾地方戴口罩 違例罰1200元

新冠肺炎在全球大流行，香港政府有意強制市民在室內公共場所佩戴口罩。法國行先一步，周一（20日）起強制民眾在室內公眾地方戴口罩，包括商店、銀行。違例者可被罰款135歐元（約1200港元），為巴黎公共交通月票價格的近兩倍。

特朗普擬拒近3千億檢測撥款 被怒轟卸膊

美國佛州連續5日過萬確診 特朗普稱「餘燼」

多國疫情再起，法國新任總理卡斯泰（Jean Castex）上周宣布，為避免第二波疫情，將強制民眾在室內公共場所戴口罩。

法國衛生部周日（19日）表示，強制戴口罩適用於商店、超市、街市、銀行及其他接觸公眾地方；至於在工作場所，交由僱主按個別情況決定，是否要求員工戴口罩。

抗疫要小心 青少年家庭傳播風險最高

患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

根據上周三（15日）公布的最新數據，當地24小時內新增119人住院，遠低於4月單日4281人住院的高峰。

惟疫情有反彈跡象，衛生部指出，病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）已增加到1以上，意味每個患者可感染約1.2人。

法國是歐洲重災區之一，死亡人數累計超過3.1萬人，早前已要強制民眾乘搭交通工具時佩戴口罩。

法國前綫醫護成功爭取加人工 獲政府700億撥款

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記者：鄧燕君

疫情 傳染病 口罩 歐洲 法國 巴黎 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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