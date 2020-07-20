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【資金流向】險資入市上限再鬆綁 「舉牌」港股潮或再現？

金融經濟 13:44 2020/07/20

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內地再放寛險企資金投資股權資產的上限，消息推動內地A股造好，連帶港股今早亦於低位反彈。倘險資流入港股，年初時險資「舉牌」港股潮或再現。

內地再為險資權益投資比例鬆綁，銀保監會日前發佈《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》，設置差異化的權益類資產投資監管比例，權益投資比例最高可達45%。根據此前監管要求，險資權益類投資上限不得超過上一季度末總資產的30%。

險資權益投資比例升至45% 3萬億增資入市可期

內媒據銀保監會數據推算，若按照最高45%的配置權益類資產測算，截至2020年3月末，險資權益類可配置資產最高將增加3萬億元人民幣。

憧憬險資入市，內地A股今日抽升，港股亦受惠，恒指由低位抽升，重上25000點水平。事實上，放寬險資入市，港股亦可直接受惠。目前AH股差價拉寛，A股較H股呈逾30%溢價，港股估值較低，成為險資南下買貨的誘因。

3月北水湧港股破紀錄 現險資「舉牌」港股潮

今年以來，北水持續湧入港股，於3月份，更出現險資「舉牌」港股潮。所謂「舉牌」，即是投資者或機構，增持一隻股份達權益達須予披露水平，港股現規定為5%，便需要向監管機構及公眾披露。3月份便出現一周內有4次險資「舉牌」H股的情況，險資追捧H股，主要相對A股，H股抗風險能力高，股息率較高，而且估值偏低。

相關文章：【險資舉牌】險資大舉南下「掃貨」 散戶跟買有路捉？（訂戶專享）

上次3月份險資「舉牌」H股潮，與北水流入港股的趨勢配合。當月北水經港股通流入港股破單月紀錄的1,400億元，反顯險資經港股通南下「掃貨」。7月份北水湧入港股規模強勁，至今已達578億元，為3月份以來最大規模北水流入。

內地當局再鬆綁險資入股市上限，加上北水湧港股，或令險資「舉牌」H股潮再現，將有利港股氣氛。

責任編輯：錢家鋒

中國銀行保險監督管理委員會 港股通 北水流入 A股 香港股票

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