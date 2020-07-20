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Google海底光纖電纜新用途　探測地震海嘯

科技 12:41 2020/07/20

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Google日前發表研究報吿，指能利用Google光纖中的光所產生的偏振狀態，追蹤逾萬公里距離的地震活動，用作地震以及海嘯預警系統。

科技大企如Google、微軟、Facebook等均會設置海底光纖電纜，用作控制他們在世界各地快速移動所需的大量數據，以及更安全的連線來強化雲端服務，但其實海底光纖電纜還有其他用途。Google日前發表研究報吿，指能利用Google光纖中的光所產生的偏振狀態，追蹤逾萬公里距離的地震活動，用作地震以及海嘯預警系統。

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Google提到，把光纖應用在探測上並非特別或一項新技術，但過往只能支援約100公里的距離。而現時他們所開發到的技術，則可用來探測逾萬公里距離的地震活動；而且該技術更可應用在目前現存的光纖系統中。

Google舉例指，由於海床是沒有干擾的地方，電纜偏振態的光束通常非常穩定。但在今年1月28日，牙買加附近出現7.7級地震，而震央距離光纖電纜接近1500公里，但其偏振態依然能偵測到變化。Google其後也觀測了數次海底地震，3月22日東太平洋海嶺發生6.1級的地震，震央距離Google的電纜約2000公里，但電纜一樣能偵測到變化。Google其後與專家研究結果，並確定海底光纖電纜能作出偵測地震用途。

此外，Google也指出海底光纖電纜能探測海洋的壓力變化，來預測海嘯發生。現時海嘯預警系統大部分都是設置在岸上或海上，但若海嘯到來，岸上偵測器才偵測到，就缺少撤退時間；但海上的偵測準確度不足，有機會一個較大的海浪到來，就會以為是海嘯。而海底光纖電纜設於深海，傳輸速度比海面快，最高可達每小時800公里，準確度較高。而且光纖能以毫秒的速度，將預警訊息傳遞到受影響地區。

惟Google強調，目前這些僅是初步研究成果，還需要更多分析數據。而這研究並非要取代現行的地震預測系統，而是盼能作另一個資訊作參考，及時發布地震和海嘯預警。

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責任編輯：曾曉汶

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