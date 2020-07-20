【A股健康牛】A股低位反彈4成　貝萊德、滙豐等獲利轉場

▲ 貝萊德董事總經理Grodon Fraser受訪時表示，A股近月累積升勢過急，決定將資金轉投其他經濟反彈較快的新興市場。

A股近月勢如破竹，MSCI中國指數由3月低位反彈超過4成。繼滙豐及DWS後，全球最大的資產管理公司貝萊德，亦打算從A股獲利離場，將資金轉投至其他經濟復甦強勁的新興市場。著名經金經理、貝萊德董事總經理Gordon Fraser形容，並非看淡中國，只是對其他未體現經濟改善成果的新興市場前景更正面。

截至今年上半年，貝萊德資產管理規模（AUM）高達7.3萬億美元。《彭博》引述Fraser指，A股近月表現的確標青，並深信其他新興市場例如印度、印尼、俄羅斯、墨西哥股市，未來6個月將會顯著受惠於新冠肺炎疫情受控。

Fraser解釋，以上幾個新興市場雖是疫情中打擊最嚴重的國家，但同樣是極具彈性的經濟體，特別是相關國家的債務水平穩定、滙率自由浮動，而且具備龐大的人口，均有助減低經濟震盪的衝擊。

Fraser旗下管理的單一最大基金，資產值高達13億美元，而且過去3年均跑贏93%同業。在中國今年初仍然深受疫情困擾時，Fraser的基金在1、2月就大幅增加A股配置。而緊接近月凌厲的升勢後，Fraser決定減持A股，並轉配至其他蓄勢複製A股升市的新興市場。

他續指，新興市場是環球量寬的主要受惠者，目前正逐步將資金配置至潛在反彈最強的經濟體。他又補充，正密切關注美國債務違約上升等事件，對新興市場的潛在影響。

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