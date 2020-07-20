【美股動向】高盛：美8成人口停止復工　華爾街大好友：美股或崩跌

▲ 被視為華爾街「大好友」的Edward Yardeni最新指，美股有崩跌20%至30%風險。

美國疫情未受控，近期疫例更見加速，高盛最新報告指，美國許多州分已經明確暫停復工，或重推封銷措施防疫，這些州的人口佔美國人口的80%。

當前美國許多州的新增病例數仍然處於高位，高盛指，雖然聯邦政府建議復工的標準包括新增病例數下降，但是在決定何時放鬆限制措施時，政府仍會關注新增病例數的水平。

Yardeni：疫情＋地緣政治 增局勢不穩

長期看好美股的華爾街Yardeni Research總裁Edward Yardeni接受外電訪問時，美國新冠病毒病例加速增加，及地緣政治緊張局勢，都可能引發美股崩跌20%至30%。外電形容，這是美股3月反彈後，Yardeni首次懷疑升勢能否持續。

Yardeni曾指，聯儲局3月底採前所未見的措施，令金融市場和經濟運轉，令市場出現V型反彈。不過，Yardeni最新指，市場已經歷流通性增加的升市（melt-up），估值倍數明顯提高，股票也不再便宜。

另一方面，Yardeni稱，美國未有處理好重啟經濟和社交距離，盡量減少疫情爆發。現時美國主要州分都重新封鎖經濟活動，「5月、6月經濟上的好消息，甚至包括失業人數，都是脆弱的」。

除此以外，Yardeni也指，美方在歐亞的行動，都令地緣衝突再次升級，並且愈來愈危險，連同美國今年大選都可能令市場動盪。

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