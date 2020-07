【美國疫情】佛州連續5日過萬確診 特朗普稱「餘燼」

▲ 佛羅里達州連續第五日的新冠肺炎病例增幅破萬,但特朗普表示該州疫情已是餘燼(embers)。

美國的新冠肺炎疫情持續嚴峻,增至超過376萬人確診。佛羅里達州為疫情熱點,周日(19日)再增超過1.2萬宗病例,已為該州連續第五日的增幅破萬。但美國總統特朗普仍表示,該州疫情目前已是餘燼(embers),很快將會受控。

美國約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據顯示,截至本港周一(20日)上午,美國增至376.8萬人確診新冠肺炎,超過14萬人死亡。由7月初至今,美國最少14州的新冠肺炎患者住院數字再創新高,包括德州、佛州、阿拉巴馬州等南部州份。

根據佛州衛生部門的數據,該州近期的確診病例增幅驚人,在7月11日更錄得15,244宗記錄,為該州出現疫情以來的新高。

佛州最近數周的住院患者數字也明顯上升,佛州衛生部門指截至周日,該州49間醫院已沒有深切治療部床位供成人患者留醫。

但美國總統特朗普(Donald Trump)周日出席霍士新聞台節目時,表示佛州疫情將會受控,他形容當前疫情只是餘燼(embers),又指佛州疫情即將會遭到控制(going to be under control)。

霍士新聞台主持引用約翰霍普金斯大學的疫情數據,指出美國的新冠肺炎患者死亡率屬全球第七。但特朗普則認為有關統計數據屬誤導,強調美國是全球死亡率最低的國家。

