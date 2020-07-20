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【國泰危機】國泰、航企協會：從7國登機來港要持核酸證明　富瑞削國泰目標價、短線無曙光

金融經濟 14:20 2020/07/20

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國泰發盈警，料半年虧99億元。

由國泰航空 （00293） 等逾70家航空公司的香港航空公司代表協會（BAR HK）發聲明支持港府防疫措施。BAR HK稱，成員將確保任何曾於登機前 14 日於指定地區（即孟加拉、印度、印尼、尼泊 爾、巴基斯坦、菲律賓及南非）逗留的旅客，必須提供檢測結果呈陰性的COVID-19冠狀病毒病核酸測試，而檢測樣本必須是在航班預定起飛時間前72小時內抽採。

此外，協會表示，航空公司會員將繼續確保所有非駐港機組人員在留宿香港期間，逗留在指定酒店、並採取適當的社交隔離措施。駐港機組人員若在外地留宿時，也需遵從相同指引。

港府針對航空公司的規定，將於7月25日零時零分開始生效。

富瑞：國泰盈警已較預期好　惟短線無曙光

另外，國泰上周發盈警，預告半年虧損達99億元，今日股價續跌，最新跌3%至5.84元，成交3780萬元。

券商富瑞指，國泰短線無正面刺激，而香港第三波疫情下，下半年虧損料較原先估算差，但國泰上半年虧損實際較市場預期為佳，維持「持有」評級。

國泰盈警預告半年虧99億元，當中24億元為飛機資產減值，撇除相關特殊項目，國泰半年虧75億元。富瑞稱，券商平均預期國泰虧損79億元，而該行則料國泰虧損92億，國泰實際表現較市場預期理想。

第三波疫情下，國泰原訂7月營運9.4%客運航班，但最新下調至7%，暫料8月營運10%航班。富瑞料，今年國泰將虧損168億元，明年大幅收窄至9.3億元。

富瑞指，下調國泰目標價至6.4元，相當於0.6倍市帳率，為歷史低位，反映公司短線無曙光，但因為股價已接近該行最新預期，維持「持有」評級。

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香港股票 市帳率 盈警 國泰航空（00293） 國泰航空

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