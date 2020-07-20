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【美國大選】拜登支持度大幅領先 特朗普拒承認民調

環球政治 11:40 2020/07/20

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【美國大選】拜登支持度大幅領先 特朗普拒承認民調

美國前副總統、代表民主黨參選總統的拜登因美國疫情嚴重，遲遲未能公開與選民會面，但民調跑贏總統特朗普15個百分點；美國人較相信他帶領抗疫，他在這方面領先20個百分點。特朗普拒絕承認民調結果，多次稱「病毒會消失，我會是正確的」。

【美國疫情】特朗普擬拒近3千億檢測撥款 被怒轟卸膊

【新冠肺炎】抗疫要小心 青少年家庭傳播風險最高

美國廣播公司（ABC）與《華盛頓郵報》周日（19日）公布民調，拜登（Joe Biden）支持度領先幅度擴大，由3月的2個百分點，增至5月的10個百分點。表明11月大選「一定會」投拜登的人，較特朗普（Donald Trump）多11%。

親特朗普的霍士新聞同日亦公布民調，結果顯示，選民較為相信拜登處理疫情、種族問題和經濟，拜登領先特朗普8個百分點。

美國連續2日增7萬宗病例 德州佛州破萬確診

【疫情焦點】美確診385萬14.3萬人死亡

霍士新聞周日播出上周五（17日）錄製的訪問，特朗普表示：

「我沒有輸，因為那是假的民調。」

他又拒絕回應如果拜登勝出大選，他是否會接受結果。

白宮據報有意拒絕共350億美元（約2,730億港元）的新冠肺炎檢測及向美國疾控中心的撥款。拜登的快速回應（Rapid Response）主管貝茨（Andrew Bates）批評，特朗普正放棄負美國人的「最重要責任」，形容絕不合理。

貝茨續稱，用特朗普顧問的話來說，就是特朗普「不想因美國最嚴重的公共衛生危機」而在競選中分心。特朗普回應指，他會對疫情「承擔一切責任」。

美國新一輪救市 每周近5000額外失業補貼恐取消

【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

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記者：鄧燕君

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