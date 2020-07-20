中大教授研大數據平台　分析高血壓患者狀況

▲ 中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院流行病學副教授蔡錦輝（左）提到，現時民眾普遍在量度血壓後，一般僅作手抄紀錄，缺乏系統，難以有效地管理個人健康。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民人人自危，尤其患有長期病患者絕對不能掉以輕心，其中高血壓更是一種極為常見的都市病。惟香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院流行病學副教授蔡錦輝認為，高血壓患者目前仍難以有效地管理個人健康，醫生無法長遠性地分析疾患風險。所以他決定看準痛點，開發應用程式，應用大數據分析偵測健康風險，了解患者及潛在患者的血壓狀況及起伏變化。

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他於2018年決定與多名學生共同創辦健康管理初創DeepHealth，並在去年9月正式推出「HealthCap拍健」流動應用程式，利用科技解決問題。

蔡錦輝解釋，用戶只需在量度血壓後，利用手機拍攝血壓計的上、下壓和心跳讀數，上傳到平台，減少病患抄錯或遺失紀錄本的機會。而且程式可自動計算血壓的平均值，並設有統計表，即時監測血壓變化，製作個人健康報告，紀錄更可分享給家人、中心職員、醫療保健者。同時再利用大學研究成果數據，透過人工智能技術（AI）分析，預測病患未來的中風及心臟病風險。

▲ 用戶只要拍攝血壓計的上、下壓和心跳讀數，並將圖片上傳到HealthCap拍健應用程式，平台就會自動計算血壓的平均值，製作個人健康報告。（受訪者提供圖片）

已收集過萬張圖片 市面血壓計均能讀懂

為方便用家，HealthCap程式基本能識別市面上所有的血壓計顯示屏上的數字圖片。DeepHealth董事葉家俊坦言，研發過程最困難的地方莫過相片辨識系統，由於不同品牌血壓計的上、下壓和心跳讀數擺放的位置都不一樣。而且每個人所拍攝到的照片都難以一模一樣，光暗位較難遷就。所以團隊在研發血壓相片辨識系統時，花費大量時間收集相片，截止現時收集了過萬張圖片。最後透過採用機器學習的深度學習技術，終能研發出較準確的相片辨識系統。

▲ 現時HealthCap程式基本能識別市面上所有的血壓計顯示屏上的數字圖片。（梁偉榮攝）

是次疫情被指是醫學科技發展的催化劑。葉家俊坦言，疫情凸顯出科技的重要性，他舉例指，疫情迫使患者留在家中，醫生難以監測病人狀況。而該程式設有即時監測和提醒功能，患者毋須親身到診所提交報告。若發現患者當日血壓指數不穩定，醫生也可立刻知悉。

惟蔡錦輝認為，科技發展雖然迅速，但若果市民大眾對健康的警覺性未足夠，依然無法發揮醫學科技的用途。他直指，原計劃在新年後在一些社區中心及醫院進行教育講座。但礙於疫情爆發，他們被迫全數暫停及延後，或影響及拖慢平台發展。

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記者：曾曉汶