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愛拍照人士留意　Google未來或禁相機App預設美顏模式

科技 10:45 2020/07/20

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近日有Google開發者發現，Google預計今年內正式發布的Android 11系統，將增設一項新規定，或將禁止未來使用Android系統的手機相機預設美顏功能。

為提供最完美的自拍效果予用家，不少手機品牌近年都預設「美顏相機」。不過近日就有Google開發者發現，Google預計今年內正式發布的Android 11系統，將增設一項新規定，或將禁止未來使用Android系統的手機相機預設美顏功能。

>>>Google Play Pass新增年費訂閲計劃　將開放至更多市場

>>>Android版Airdrop將推出　Nearby Share正測試多裝置傳送

據外媒SlashGear報道提到，XDA開發者論壇總編Mishaal Rahman發現Google Android 11的「Camera API」，出現一項新建議更動，提及未來將禁止手機品牌在拍照「預設」模式情況下，可對臉部結構、膚色、皮膚光滑等方面進行編輯，即代表將預先的「美顏」功能取消。

Mishaal Rahman預計，舊有預設美顏模式的手機依然能夠使用，而Google也不會禁止用戶下載修圖軟件，是次更改應只是影響手機最基本的預設模式而已。SlashGear分析指，Google作出相關舉動，是因怕美顏或基於人工智能的「換面」程式如Deepfake的爭議持續，盼用新規定避免問題持續惡化。

（Mishaal Rahman Twitter截圖）

SlashGear指，部分手機品牌均用「美顏」為銷售噱頭，在現時這個情況下，或需重新考慮及計劃全新的宣傳策略。

>>>Android 11 Beta正式登場　全新功能曝光

責任編輯：曾曉汶

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