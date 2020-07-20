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【第三波疫情】疫情或如火燒連環船般爆發 港大何栢良三個呼籲

環球政經 10:48 2020/07/20

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港疫情趨嚴重，社區爆發已遍全港。昨日一天確診人數破雙位數達3位數，達108人。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，過去數天確診數字急升，形勢不樂觀。他認為病毒有潛伏期，今浪疫情在政府推防疫「辣招」前已散播。他又預料今天後政府的檢疫中心單位將因太多人確診要入住，會出現緊張，昨日宣布檢疫中心單位僅196個。

他呼籲巿民要做好防疫措施，總之一出家門就要戴口罩。他又指巿民不應預期確診數字會見頂而鬆懈。巿民若不盡量留在家中，繼續夜夜生歌，疫情就會傳播開去染疫群組或會如「火燒連環船般爆發」。即使政府再推防疫「辣招」，只會事倍功半。

何栢良3大要求：

1強制戴口罩：在公共場所要戴口不分室內室外。運動、兩歲以下或有醫生證明可豁免。

2巿民一出家門就戴口罩。

3保持社距離：約會延期，盡量留家。

 

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撰文 : 高富健

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