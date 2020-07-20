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【中芯國際】「AI芯片第一股」寒武紀科創板首掛升2.9倍　中芯國際港A股續跌

金融經濟 10:25 2020/07/20

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中芯國際 （00981） 上周在內地科創板上市大升後，在內地評為「AI芯片第一股」的寒武紀（滬：688256）今日也在科創板上市，開盤大升2.88倍，升幅媲美中芯國際A股（滬：688981）。

至上午10時15分，寒武紀最新股價升2.57倍，報230元人民幣，成交達34億元人民幣。寒世紀發行4010萬股，發行價為64.39元人民幣，即集資25.8億元人民幣，規模遠少於中芯國際。

中芯國際A股、港股股價都偏軟，科創板A股跌半成，暫報73.23元人民幣，中芯港股一度跌逾一成，最新跌6.4%，報27.15港元，成交達35億港元。

寒世紀主打伺服器晶片　阿里創投參與融資

寒武紀主打智能雲伺服器、智能終端以及智能機器人的核心處理器晶元。公司2017年至2019年營收分別為784.33萬元、1.17億元、4.44億元。

據報，寒武紀邊緣智能晶元思元220及相關加速卡預計在2020年內實現規模化出貨；新一代7nm雲端智能晶元思元290預計2021年將形成規模化收入。

寒武紀由陳天石、陳雲霽於2016年創辦，參與上市前融資的投資者，包括阿里創投、科大訊飛、湖北聯想、中科圖靈、國新資本、中科院創投等。

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