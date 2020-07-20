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【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）

金融經濟 12:54 2020/07/20

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港府連日收緊社交距離措施，袁國勇稱，若個案緣幾何級數增加，或需更重手推「居家令」。

消息指，本港今日新增約100宗確診或初步確診新冠肺炎個案。港大微生物學系講座教授袁國勇接受電台節目訪問時表示，若果7至14日後確診個案數字仍呈幾何級數上升，應該實施居家令。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，若疫情無好轉，政府可能要實施「禁足令」。

袁國勇稱，相比起本港2月及3月的疫情，港人現時失去了抗疫恐慌心理，開始增加社交活動以及少了戴口罩，形容第三波疫情的爆發是因為輕敵，籲在疫苗面世前都不要鬆懈。袁國勇認為，如果7至14日後確診個案數字仍呈幾何級數上升，應該實施居家令。

另外，許樹昌指，本港昨日新增過百宗確診，正是專家擔心個案以幾何式急增的情況。現時本港疫情相當險峻，預料未來幾天確診個案持續高企，若每日確診個案都過百，公立醫院會在一星期內爆滿。

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