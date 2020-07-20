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【中美角力】TikTok擬斥30億英鎊倫敦設總部計劃恐泡湯

即市財經 09:30 2020/07/20

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【海外版抖音】TikTok據報擬倫敦設總部

《路透》報道， TikTok（抖音海外版）正與英國政府商討，將公司總部設在倫敦。內媒亦引述消息，TikTok預算計劃投資30億英鎊在英國設立全球總部，惟美國等國家以信息安全為由，對TikTok頻頻施壓，TikTok的計劃可能未能實成。

《路透》報道指，倫敦是TikTok考慮設立總部的其中一個地點，但目前未作最後決定。TikTok預計，在未來數年會顯著增加倫敦及其他海外主要地點員工數目。TikTok目前在洛杉磯、紐約、倫敦、巴黎、柏林、新加坡等地都設有辦公室，其中規模最大的在洛杉磯，倫敦次之。

不過，英國《星期日泰晤士報》另引述知情者稱，由於中英關係近日緊張，相關談判經已中止。

TikTok母企字節跳動回應指，字節跳動致力成為全球化公司，TikTok非中國業務總部目前還沒有最後確定。

中美角力升級，TikTok被指是潛在國家安全威脅。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）此前表示，預期TikTok會脫離母公司字節跳動，作為一間獨立的美國公司營運。

相關文章：

【TikTok】庫德洛：預期TikTok將脫離字節跳動 轉以獨立的美國公司運作

【抖音海外版】TikTok據報8億美元購買Google雲服務 為期3年

美國政府審查TikTok及微信等應用程式數周內公布結果

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