  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (一) 10:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒指早段跌逾200點　新冠肺炎疫情未受控地產股跌（不斷更新）

金融經濟 10:08 2020/07/20

分享：

【港股市況】恒指黑期升約75點　道指期貨升60點（不斷更新）

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指跌62點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約33點，恒指料開報25122點。

林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）

【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

【10：07】內險股逆市向上，國壽 （02628） 升1.6%；平保 （02318） 升0.3%。中國銀保監發布通知，優化保險公司權益類資產配置監管，根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標，明確八檔權益類資產監管比例，最高可到佔上季末總資產的45%，而大中型公司投資權益類資產的比例上限，由原來的30%提高到35%。

【10：04】百濟神州 （06160） 逆市升逾5%，高見149.3元。

【09：59】道指期貨轉跌約100點，報26421點。

【09：53】中芯國際 （00981） 挫7%，低見26.25元。

【09：52】大市一度跌逾300點，低見24766點。

【09：48】被視為疫情受惠股；經營HKTVMall的港視 （01137） 升逾一成；經營阿信屋的CEC （00759） 升逾3%；經營日本城的國際家居零售 （01373） 無升跌。

【港視股價】香港電視大升逾一成　香港單日個案創新高

【09：48】恒指跌幅擴大至逾200點，跌穿24900點水平。

【09：42】大市早段走勢反覆向下，恒指跌約90點，於25000點水平爭持。

【09：41】阿里健康 （00241） 股會升0.6%。阿里健康 於上周二（14日）遭主要股東Innovare減持，惟有內地媒體以「阿里巴巴減持阿里健康1.54億股」為題作報道。阿里健康最新在微博上發文，稱相關報道為「假的」，並指「謠言就像病毒」。

阿里健康澄清未遭阿里巴巴減持 「謠言就像病毒」

阿里健康遭雲峰Innovare減持　高價套現約35億

【09：36】本地的新冠肺炎疫情未有受控迹象，本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.9%；新地 （00016） 跌1.2%；新世界 （00017） 跌0.5%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌0.7%。

【09：32】ATMX普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，高見240元；騰訊 （00700） 升近0.1%，高見524元；美團點評 （03690） 倒跌0.8%，低見189.1元；小米 （01810） 升1%，高見15.82元。

【09：27】內地戲院重開，阿里影業 （01060） 升2.6%；貓眼娛樂 （01896） 升1.8%；IMAX中國 （01970） 升0.6%。

內地部分戲院7月20日重開

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.9%，深證升1.4%，創業板升1.7%。

【09：22】重磅藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌1.2%，開報36.5元；騰訊 （00700） 平開，開報521元；中移動 （00941） 跌0.3%，開報54元；港交所 （00388） 升0.8%，開報349.6元；友邦 （01299） 平開，開報72.15元。

【09：20】恒指開報25019點，跌69點，險守25000點水平。

【09：16】人民幣兌美元中間價較上日調升115點子，至6.9928。

【09：14】即月期指開報25000點，低開150點。

【09：03】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。

【08：53】恒指公司會於今日發布一項科技指數詳情，市場料與上述「港版納指」有關。

【港版納指】恒指公司下周一發布「科技指數」系列

【08：47】恒指黑期升約75點，報25175點，道指期貨升約60點，報26580點。

【07：30】道指上周五收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。港股ADR收報25122點，升33點或0.1%；恒指夜期收報25159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

hket網上書展開始，優惠總值超訂閱價

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 百濟神州（06160） 中芯國際（00981） 國際家居零售（01373） 香港電視（01137） CEC國際（00759） 長實集團（01113） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016）

上一篇文章

大摩將港交所、保利物業新增中港焦點股名單

下一篇文章

【HKTVmall】港視股價大升逾一成　香港單日個案創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【疫情大爆發】滙豐分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）
林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）
恒生屯門分行員工初步確診 分行停業兩星期
恒生屯門分行員工初步確診 分行停業兩星期
3萬億金融帝國逐步歸零 明天系因何解體？
3萬億金融帝國逐步歸零 明天系因何解體？