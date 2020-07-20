【港股市況】恒指早段跌逾200點　新冠肺炎疫情未受控地產股跌（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約75點 道指期貨升60點（不斷更新）

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指跌62點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約33點，恒指料開報25122點。

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【10：07】內險股逆市向上，國壽 （02628） 升1.6%；平保 （02318） 升0.3%。中國銀保監發布通知，優化保險公司權益類資產配置監管，根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標，明確八檔權益類資產監管比例，最高可到佔上季末總資產的45%，而大中型公司投資權益類資產的比例上限，由原來的30%提高到35%。

【10：04】百濟神州 （06160） 逆市升逾5%，高見149.3元。

【09：59】道指期貨轉跌約100點，報26421點。

【09：53】中芯國際 （00981） 挫7%，低見26.25元。

【09：52】大市一度跌逾300點，低見24766點。

【09：48】被視為疫情受惠股；經營HKTVMall的港視 （01137） 升逾一成；經營阿信屋的CEC （00759） 升逾3%；經營日本城的國際家居零售 （01373） 無升跌。

【港視股價】香港電視大升逾一成 香港單日個案創新高

【09：48】恒指跌幅擴大至逾200點，跌穿24900點水平。

【09：42】大市早段走勢反覆向下，恒指跌約90點，於25000點水平爭持。

【09：41】阿里健康 （00241） 股會升0.6%。阿里健康 於上周二（14日）遭主要股東Innovare減持，惟有內地媒體以「阿里巴巴減持阿里健康1.54億股」為題作報道。阿里健康最新在微博上發文，稱相關報道為「假的」，並指「謠言就像病毒」。

阿里健康澄清未遭阿里巴巴減持 「謠言就像病毒」

阿里健康遭雲峰Innovare減持 高價套現約35億

【09：36】本地的新冠肺炎疫情未有受控迹象，本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.9%；新地 （00016） 跌1.2%；新世界 （00017） 跌0.5%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌0.7%。

【09：32】ATMX普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，高見240元；騰訊 （00700） 升近0.1%，高見524元；美團點評 （03690） 倒跌0.8%，低見189.1元；小米 （01810） 升1%，高見15.82元。

【09：27】內地戲院重開，阿里影業 （01060） 升2.6%；貓眼娛樂 （01896） 升1.8%；IMAX中國 （01970） 升0.6%。

內地部分戲院7月20日重開

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.9%，深證升1.4%，創業板升1.7%。

【09：22】重磅藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌1.2%，開報36.5元；騰訊 （00700） 平開，開報521元；中移動 （00941） 跌0.3%，開報54元；港交所 （00388） 升0.8%，開報349.6元；友邦 （01299） 平開，開報72.15元。

【09：20】恒指開報25019點，跌69點，險守25000點水平。

【09：16】人民幣兌美元中間價較上日調升115點子，至6.9928。

【09：14】即月期指開報25000點，低開150點。

【09：03】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。

【08：53】恒指公司會於今日發布一項科技指數詳情，市場料與上述「港版納指」有關。

【港版納指】恒指公司下周一發布「科技指數」系列

【08：47】恒指黑期升約75點，報25175點，道指期貨升約60點，報26580點。

【07：30】道指上周五收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。港股ADR收報25122點，升33點或0.1%；恒指夜期收報25159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

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責任編輯︰梁浩碩