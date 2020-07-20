【港股市況】恒指反覆跌31點守二萬五　內險、汽車股逆市造好（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約75點 道指期貨升60點（不斷更新）

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指跌62點。恒指開報25019點，跌69點，早段一度跌逾300點，跌至24700點水平，其後在內險股帶動下，恒指半日倒升88點，惟午後再轉跌，恒指最終跌31點，收報25057點，25000點失而復得。

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【16：53】恒指黑期升約80點。

【16：10】恒指收報25057點，跌31點；國指收報10295點，升92點。主板成交1356億元。內險、汽車股逆市造好，國壽 （02628） 升8.3%；比亞迪 （01211） 升12.2%。

【16：00】恒指U盤前跌40點，報25049點。

【15：30】港股尾市維持跌近100點，續於25000水平爭持。

【15：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌約160點，報26360點。

【15：07】恒指跌幅擴大至近100點，報24996點，再次跌穿25000點。

【15：00】A股造好，上證升3.1%；深證升2.5%；創業板指升1.3%。

【14：59】大市再度轉跌約20點，報25067點。

【14：41】大市升約50點，報25142點。

【14：39】美團 （03690） 逆市向下，跌近2%。美團發佈《2020上半年騎手就業報告》，上半年通過美團獲得收入的騎手總數達295萬人，按年增長16.4%，近5成騎手每月可獲4000元人民幣以上收入。

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【14：19】大市轉跌，恒指跌約10點，報25078點。

【14：08】恒指午後窄幅上落，最新升約15點，於25100點水平。

【13：52】港視 （01137） 升幅擴大至15%，高見7.14元；CEC （00759） 升逾17%；國際家居零售 （01373） 升1%。

【13：45】恒指最新升約45點，報25135點。

【13：33】汽車股普遍向上，比亞迪 （01211） 升逾13%；華晨 （01114） 升逾4%；吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾3%。

【13：28】水泥股愈升愈有，中建材 （03323） 升一成五；海螺 （00914） 升逾8%。

【13：25】國壽 （02628） 午後升幅擴大至8%。

【13：04】恒指午後初段升幅收窄，恒指升約35點，報25124點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時段升約55點。道指期貨跌約80點。

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【12：00】恒指反覆半日升88點，中午收報25177點，25000失而復得；國指中午收報10354點，升150點重。主板成交762億元。內險股領升，國壽 （02628） 升7.8%，中午收報19.42元，為升幅最大藍籌；平保 （02318） 升2.8%，中午收報87元。單計國壽及平保，已貢獻大市75點。

【11：45】恒指20天綫於25250點（25249點）水平。

【11：43】恒指升幅擴至100點，試25200關。

【11：40】恒指中午收市前升約40點，企25100點水平。

【11：39】ATMX 4股當中，僅美團點評 （03690） 逆市跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別升0.7%至1.6%。

【11：30】內地股市造好，上證半日升2.6%；深證升1.7%；創業板指升0.5%。

【10：59】大市今早跌逾300點後，V彈轉升，恒指升約2點，報25091點。

【10：53】受累新冠肺炎疫情，本港餐飲股下跌，大家樂 （00341） 、翠華 （01314） 跌逾3%；大快活 （00052） 跌逾1%；至於太興 （06811） 則升0.8%。

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【10：47】內險股造好，國壽 （02628） 升半成。

【10：41】恒指跌幅收窄至約80點，重上25000點水平。

【10：30】國壽 （02628） 升幅擴大至逾2%，高見18.64元；平保 （02318） 升逾1%，高見85.95元。

【10：21】恒指跌幅收窄至百點，試上25000點。

【10：19】騰訊 （00700） 轉升，騰訊升近0.1%，報521.5元。

【10：13】大市早段跌逾300點後，跌幅收窄，恒指最新跌約160點，重上24900點水平。

【10：09】水泥股造好，海螺 （00914） 升逾3%；中國建材 （03323） 升近半成。

【10：07】內險股逆市向上，國壽 （02628） 升1.6%；平保 （02318） 升0.3%。中國銀保監發布通知，優化保險公司權益類資產配置監管，根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標，明確八檔權益類資產監管比例，最高可到佔上季末總資產的45%，而大中型公司投資權益類資產的比例上限，由原來的30%提高到35%。

【10：04】百濟神州 （06160） 逆市升逾5%，高見149.3元。

【09：59】道指期貨轉跌約100點，報26421點。

【09：53】中芯國際 （00981） 挫7%，低見26.25元。

【09：52】大市一度跌逾300點，低見24766點。

【09：48】被視為疫情受惠股；經營HKTVMall的港視 （01137） 升逾一成；經營阿信屋的CEC （00759） 升逾3%；經營日本城的國際家居零售 （01373） 無升跌。

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【09：48】恒指跌幅擴大至逾200點，跌穿24900點水平。

【09：42】大市早段走勢反覆向下，恒指跌約90點，於25000點水平爭持。

【09：41】阿里健康 （00241） 股會升0.6%。阿里健康 於上周二（14日）遭主要股東Innovare減持，惟有內地媒體以「阿里巴巴減持阿里健康1.54億股」為題作報道。阿里健康最新在微博上發文，稱相關報道為「假的」，並指「謠言就像病毒」。

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【09：36】本地的新冠肺炎疫情未有受控迹象，本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.9%；新地 （00016） 跌1.2%；新世界 （00017） 跌0.5%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌0.7%。

【09：32】ATMX普遍向好，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，高見240元；騰訊 （00700） 升近0.1%，高見524元；美團點評 （03690） 倒跌0.8%，低見189.1元；小米 （01810） 升1%，高見15.82元。

【09：27】內地戲院重開，阿里影業 （01060） 升2.6%；貓眼娛樂 （01896） 升1.8%；IMAX中國 （01970） 升0.6%。

內地部分戲院7月20日重開

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.9%，深證升1.4%，創業板升1.7%。

【09：22】重磅藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌1.2%，開報36.5元；騰訊 （00700） 平開，開報521元；中移動 （00941） 跌0.3%，開報54元；港交所 （00388） 升0.8%，開報349.6元；友邦 （01299） 平開，開報72.15元。

【09：20】恒指開報25019點，跌69點，險守25000點水平。

【09：16】人民幣兌美元中間價較上日調升115點子，至6.9928。

【09：14】即月期指開報25000點，低開150點。

【09：03】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。

【08：53】恒指公司會於今日發布一項科技指數詳情，市場料與上述「港版納指」有關。

【港版納指】恒指公司下周一發布「科技指數」系列

【08：47】恒指黑期升約75點，報25175點，道指期貨升約60點，報26580點。

【07：30】道指上周五收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。港股ADR收報25122點，升33點或0.1%；恒指夜期收報25159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

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責任編輯︰梁浩碩