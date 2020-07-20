【港股市況】恒指低開69點　險守25000（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約75點 道指期貨升60點（不斷更新）

美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指跌62點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約33點，恒指料開報25122點。

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【09：26】內地三大股指高開，上證升0.9%，深證升1.4%，創業板升1.7%。

【09：22】重磅藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 跌1.2%，開報36.5元；騰訊 （00700） 平開，開報521元；中移動 （00941） 跌0.3%，開報54元；港交所 （00388） 升0.8%，開報349.6元；友邦 （01299） 平開，開報72.15元。

【09：20】恒指開報25019點，跌69點，險守25000點水平。

【09：16】人民幣兌美元中間價較上日調升115點子，至6.9928。

【09：14】即月期指開報25000點，低開150點。

【09：03】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。

【08：53】恒指公司會於今日發布一項科技指數詳情，市場料與上述「港版納指」有關。

【港版納指】恒指公司下周一發布「科技指數」系列

【08：47】恒指黑期升約75點，報25175點，道指期貨升約60點，報26580點。

【07：30】道指上周五收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。港股ADR收報25122點，升33點或0.1%；恒指夜期收報25159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

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責任編輯︰梁浩碩