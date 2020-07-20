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道指上周五跌62點港股ADR升33點　美滙指數跌穿96

金融經濟 07:37 2020/07/20

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道指上周五跌62點港股ADR升33點　美滙指數跌穿96

道指上周五跌62點
美股上周五個別發展，外界憧憬通過新一輪救市方案，惟美國消費數據遜預期，道指收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。

港股ADR升33點
港股ADR收報25122點，升33點或0.1%；恒指夜期收報25159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

紐約期油跌0.4%
原油價格下跌，市場憂慮新冠肺炎疫情反彈影響需求，加上油組及盟友同意下月起開始降低減產力度，紐約期油收報40.59美元，跌0.16美元或0.4%；布蘭特期油收報43.14美元，跌0.23美元或0.5%。

美滙指數跌穿96水平
美滙指數下跌，報95.94，跌穿96水平。歐元兌美元報1.144；美元兌日圓報107.06。

美國10年期債息報0.63厘。

紐約期金升0.5%
美元下跌，加上市場憂慮疫情影響經濟，帶動金價上升，紐約期金收報1810美元，升9.7美元或0.5%。現貨金於1810美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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