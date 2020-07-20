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【新股IPO】樂享互動捲土重來 傳4季度上市集資1億美元

股樓投資 13:01 2020/07/20

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消息指，內地媒體營銷服務提供商樂享互動捲土重來，已再次遞交上市申請，計劃集資1億美元（約7.8億港元），並於第4季上市；中信建投、招商及交銀為聯席保薦人。

集資所得將用作於發展短視頻自媒體變現業務、加強效果類自媒體營銷服務能力、國際性擴展及營運資金及一般企業用途。

相關文章: 【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

樂享互動曾於2016年10月在新三板上市，並於2018年11月退市。公司成立於2008年成立，是一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，提供效果類營銷服務，以及幫助行業客戶獲得用戶。截至今年3月底， 公司建立的應用組合覆蓋超過10個種類（如遊戲、視頻及工具應用）；網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍；另旗下的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

截至2019年底，公司純利按年增48.2%至6736萬元（人民幣，下同）；收入按年增81%至4.73億元。今年首季純利按年增92%至2051萬元，首季收入按年增71.5%至1.67億元。

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撰文 : 張以正

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