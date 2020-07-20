【新股IPO】生物醫藥公司Everest Medicine 集資約23億元

再有生物製藥公司準備來港上市，消息指，中國生物製藥公司Everest Medicine計劃來港上市，集3億美元（約23.25億港元），料最快年底掛牌。有指公司原計劃在美國上市，但因近期來港上市的生物科技股表現出色，投資者充滿憧憬，終決定來香港上市。

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Everest Medicine目前研發組合中包括8款候選藥物，涵蓋腫瘤、自身免疫性疾病、心腎衰竭及傳染性疾病等。截至去年底，集團虧損收窄至2.14億元（人民幣，下同）；2018年同期虧損為9.9億元。今年首季純利錄3.3億元，主要因向投資者發行金融工具公平值增加至4.5億元，惟今年首季經營虧損按年擴大至1.5億元。

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