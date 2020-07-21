【疫巿求生】中國上半年網購超過5萬億元

一場突如其來的疫情，為大眾生活帶來了不同的影響和改變，其中消費模式可說是最大的改變，因為將綫下購物加速向綫上轉移。

根據國家統計局數據顯示，上半年全國網上零售額達5.15萬億元（人民幣，下同），同比增長7.3%，一季度下降0.8%。 其中，實物商品網上零售額4.35萬億元，增長14.3%，較一季度加快8.4個百分點；佔社會消費品零售總額的比重為25.2%，較一季度提高1.6個百分點。

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與此同時，疫情讓大眾宅在家的時間增多，催生了「宅經濟」的快速發展，促使綫上消費持續活躍，直播帶貨、綫上拼團等新模式不斷湧現。 為促進消費，上半年內地超過170個地方發放消費券，天貓、京東、蘇寧、拼多多等電商平台也推出了大量消費券。

值得注意的是，受疫情影響下，不僅綫下購物加速向綫上轉移，外出服務也在一定程度上被綫上服務替代。 例如大眾在綫看電影替代去戲院看電影，在綫聽音樂替代現場聽演唱會，綫上教育更多地替代了課堂教育。

中金公司首席經濟學家彭文生指出，新冠肺炎疫情給消費帶來負面衝擊，電商和物流的發展讓愈來愈多的購物可以在網上完成，外出購物和外出服務消費減少，而網上購物 和綫上服務消費增加。

事實上，上半年的快遞業務量也反映了上半年網購的火爆程度。 國家郵政局月初發布的《2020年6月中國快遞發展指數報告》顯示，上半年預計累計完成快遞業務量件340億件左右，同比增長超22%。

中國網絡消費的較快增長，背後是網絡購物用戶規模的不斷壯大。 根據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年3月，中國網絡購物用戶規模達7.10億，較2018年底增長16.4%，佔網民整體的78.6%。

有專家預測，隨着新一代信息技術應用普及，國家相關政策支持都將進一步保障綫上消費新業態、新模式不斷湧現，未來線上消費仍將保持在高位。