【樓市現象】疫情惡化買家終於怕怕避睇樓 十大屋苑成交按周暴跌3成

本港肺炎疫情步入更嚴峻局面，本港周日（19日）新增108宗新型肺炎確診，創單日新高，專家呼籲市民要減少社交活動，不少市民假期也留家抗疫，港人最愛的睇樓活動也要停一停。剛過去的周末（18日至19日）樓市氣氛淡靜，一手市場未有焦點新盤開售，二手成交也明顯回落，據美聯物業分行統計，剛過去週末十大藍籌屋苑合共錄得約10宗買賣成交，按週回落約33.3%，創今年3月中旬以來的18個週末新低，惟連續23個週末穩守雙位數水平。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情再度爆發，感染人數不斷上升，市面冷清，連帶二手睇樓活動亦受到影響，買家固然減少外出睇樓，部份業主亦自行「封關」，拒絕開放單位。此外，新盤連環推售，新盤訂價貼市，發展商亦推出眾多防疫措施，令市民可以安心參觀示範單位，故相信市場購買力將暫時傾向一手。從近日新盤收票結果所見，本地置業剛需未減，惟疫情影響拙劣，買家或觀望疫情發展及新盤抽籤結果，才再決下一步的置業計劃，相信待疫情受控，新盤向隅客回流，購買力將再於二手市場湧現。

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再看中原地產的數據，十大屋苑於周六日錄得10宗成交，較上周末下跌28.6%，已連續8個周末保持雙位數成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第三波新冠肺炎疫情持續惡化，源頭不明的確診個案大幅增加，市民留家防疫，睇樓量亦受影響。現時買家主要受疫情影響減少睇樓覓盤活動，以致成交量下跌，並不是對樓市失去信心，疫情過後成交量將會反彈。本周末欠缺大型新盤推出市場搶客，十大屋苑成交維持雙位數。

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港島、九龍及新界三區中，以港島區屋苑成交量跌幅最大，跌幅。按美聯物業的數據，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得約2宗成交，較上週末錄得的約5宗跌約6成。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得約3宗成交，按週減少25%。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約5宗成交，按週亦跌約16.7%。

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