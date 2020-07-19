【酒醉金迷】新舊世界之爭：法國酒曾敗給美國酒？

夏日炎炎，法國與香港的温度相差無幾，最高達30多度，太陽猛烈得隨時可把皮膚曬傷，周末筆者不用出行的時候，最喜歡舒舒服服躺在家裡看電影，伴一枝清爽型的白葡萄酒，頓時暑氣全消。

葡萄酒屬於電影裡較為冷門的題材，但間中筆者也發掘到一些驚喜之作，最近看的一套《Bottle Shock》改編自真實發生的「巴黎的審判」(Judgement of Paris)，新舊世界的碰撞充滿火花，就很值得和大家分享 （注意以下文字含有劇透）。

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電影把時空倒流至1976年，美國西部仍是一大片未被開發的土地，鄉效田野流露牛仔風情，電影描述當地Napa Valley的一個小酒農默默釀造著葡萄酒，不過當時法國酒稱霸世界，更是歷史和文化的象徵，對歐洲人而言，新興的美國酒可謂難登大雅之堂。一位住在法國巴黎的英國酒商Steve Spurrier (Alan Rickman飾演)卻在無意中改寫了歷史......

這位英國紳士Steve 為了拯救自己門可羅雀的葡萄酒生意，決定尋找不同風格的葡萄酒來打開新市場，西裝骨骨的他帶著傲慢的態度來到Napa Valley 這樣的「不毛之地」，鬧出不少笑料，然而他卻在此嘗到非比尋常的葡萄酒，毅然把它們帶返巴黎，還安排了一場盲品活動，來與法國葡葡酒對決！

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返回現實中，1976年「巴黎的審判」盲品活動星光熠熠，評委都是葡萄酒及飲食業界知名人士，就在此時，神奇的事情發生了，美國加洲酒竟然打敗了法國名莊！ 摘得桂冠的加州紅酒來自如今大名鼎鼎的鹿躍酒窖(Stag’s Leap)，當時打敗了木桐(Chateau Mouton Rothschild) 和侯伯王酒莊 (Chateau Haut-Brion) 等波爾多的一級名莊，令當時所有葡萄酒迷都大跌眼鏡，事件亦將新世界的葡萄酒推上國際舞台。

不過，筆者認為，當時的評委只由9人組成，品評的酒款亦很有限，很難單憑這場盲品活動來辨別誰勝誰負，筆者就偏好法國葡萄酒的優雅精緻，但亦建議入門酒迷不論是新舊世界，可多嚐不同國家的葡萄酒，辨別風格差異，找出自己的心頭好。

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。