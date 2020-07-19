21億債券發行承銷費僅數十萬 太低價惹中證協調查八家券商

▲ 八家中國券商因涉嫌以過低價格承銷債券已被調查

中國證券業協會發公告，指關注到國泰君安證券、海通證券、中金公司、平安證券、申萬宏源證券、天風證券、中信證券及中信建投證券等券商，在中核融資租賃公司債券發行招標過程中，承銷費報價偏低，引發市場質疑。協會已對相關事宜啟動自律調查，若發現當中出現違反自律規則的情況，協會將依據有關規定採取行動。

內媒指，中核融資租賃6月1日招標，指會選取兩家主承銷商協助發行21億元（人民幣，下同）公司債券。公司其後公布結果，參與投標的8家券商中，國泰君安和中信證券分別以第一和第二名進入了中標，兩家公司的承銷費用分別為總費率0.015%和年化0.01%，即收費僅為幾十萬元。

消息引起業界關注，因類似規模的項目承銷費正常收費為一、二百萬元，幾十萬元意味著券商在這交易肯定會錄得虧損。有業界人士解釋，做法或因為希望第一次透過低價與公司建立關係，以方便拿到系內其他公司的交易。同時，由於公司債券承銷規模是承銷商承銷排名的重要指標，在每個項目付出的成本基本一致的情況下，券商自然追求較大的發行規模。

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