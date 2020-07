【中概股】拼多多回應成交額造假 「與阿里和京東統計口徑完全一致」

▲ 拼多多回應成交額造假稱,統計口徑及信息披露沒有任何問題。

內地近日流傳一篇文章,聲稱內地電商平台拼多多(美:PDD)高管自爆集團第一季財務報告中,存在數量巨大的取消訂單被計入GMV(成交額)中,管理層有意粉飾GMV的增長,或面臨美國證監嚴厲的懲罰。

拼多多戰略副總裁劉大衛(David Liu)回應表示,拼多多在GMV統計口徑和信息披露方面沒有任何問題。「拼多多與阿里和京東統計口徑完全一致。今年一季度,受疫情影響,因缺乏履約能力而取消訂單或未交貨的情況要高於正常水平,拼多多如此,阿里也如此。」劉大衛同時表示,存在競爭對手通過歪曲事實和向輿論場「注水」。

內地該篇網絡文章引述機構New Street一份報告,該份報告提及在7月9日曾與拼多多戰略副總裁兼投資者關係主管進行電話會議。報告中寫道,第一季拼多多訂單取消有明顯增長,主要因缺乏履行能力,但第二季履行能力已基本正常化。此外報告也稱,拼多多首季度GMV中存在部分失真(part of the reported GMV in 1Q has some one-off distortion that is not part of the normal course of business),但並沒有如該篇文章所寫,指控拼多多說謊,或刻意隱瞞。

