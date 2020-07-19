【強積金】 MPF可扣稅自願性供款未見放緩 兩受託人減費回贈吸客

▲ BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，MPF僱員可扣稅自願性供款（TVC）平均供款額約5萬元。

市民網上報稅的死綫快到，8月2日就截止，中產又須為來年的綠色炸彈籌謀，而友邦香港及中銀保誠兩間強積金（MPF）受託人皆指，暫未見僱員的可扣稅自願性供款 （TVC）因經濟轉差而明顯放緩；相反，個別手爽客仍大手筆盡供6萬元或以上。至於BCT銀聯集團，旗下TVC客戶的平均供款額約5萬元。

友邦香港指，最近數月TVC成員的供款額未見有明顯改變，截至今年6月30日為止，有接近6成半參與TVC的成員，其供款額、以年供計更達6萬元或以上，跟3、4及5月的數據相若。

友邦香港透過公關回應查詢說，以上數據反映市民視TVC為長綫的退休投資工具之一；短期的市況及經濟波動並未影響其供款習慣。而友邦香港一向鼓勵及提醒成員， MPF是一項長遠投資，其以長時間的定期定額供款模式，可享平均成本法的好處；況且，以長期來衡量，有助減低短期市況波動的影響。

而中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，稅季過後，受到疫情及經濟放緩等多重影響，TVC開戶及供款額雖有所下降。然而， 陳子樑強調，亦留意到有客戶趁新稅季開始，便作出TVC供款；當中不少TVC客戶選擇供款6萬元，以盡享扣稅上限。至於具體數據及分布，則不方便提供。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，自4月起，TVC開戶數目較第一季回落，相信跟經濟氣氛與市況持續波動有關，令市民作額外供款前或會有多一重考慮。不過，新稅季才剛開始，而每名納稅人透過TVC最多可節省10,200元稅款，相信TVC仍有市場。

劉嘉時又說，BCT旗下的TVC戶口，平均供款額約5萬元，可是不便透露一筆過的最大銀碼。

另方面，雖然本港疫情又急劇惡化，而上周三（7月15日）美國總統特朗普落實「香港自治法案」，市場關注本港經濟或再蒙陰霾，但受託人仍為TVC成員提供着數優惠。包括︰

友邦香港針對TVC成員，均可享特別管理費回扣優惠，相關優惠適用於5隻AIA強積金基金；此外若成員的TVC供款較多，更可享額外優惠，包括︰

（1）額外紅利︰每年供款額達1萬元或以上，可享額外紅利優惠，分三期派發，最多可享1,500元額外紅利；以第一年供款總額6萬元或以上，而第2、3、4及5年每年供款總額不低於第1年供款總額計；

（2）限時優惠︰每年供款額最少1.2萬元，又或連續12個月每月供款最少1,000元的首2,000名成員，可享所有基金首年管理費半價，適用於成功加入計劃、設立直接付款指示，以及每年供款最少1.2萬元，或連續12個月每月供款最少1,000元的首2,000名成員。至於首年管理費半價，只適用於成分基金層面，以及帳戶結餘的首6萬元。

若每年供款達3萬元，更可享額外500元限時紅利，但友邦指，以上優惠需受條款及細則限制，如成功設立直接付款指示，並每年供款達3萬元，又或連續12個月每月供款2,500元或以上。

友邦香港補充，為免存疑，假如成員已享有首年管理費半價，及500元限時紅利，倘若再參與計劃，首年將不符合資格，享有上述的特別管理費回扣及額外紅利。

另一邊廂，BCT銀聯亦有優惠，如客戶透過指定渠道，新轉入MPF資產至「BCT積金之選」計劃等，可享低至 0.75%基金管理費，以及最高達17,500元的基金單位回贈。

另外，強積金龍頭也有新搞作，滙豐保險於明天（7月20日）舉行網上新聞發布會，推出全新可扣稅產品及創新的數碼解決方案，以加强對客戶的健康保障，提供更全面及可自主搭配解決方案，以滿足其多樣化的保障需求。屆時滙豐保險香港行政總裁文德華，以及滙豐保險香港產品業務主管張家俊將介紹有關詳情。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪