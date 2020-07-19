【百萬億級互聯互通】中國兩債市互通　央行宣布銀行間與交易所債券設施互聯互通

央行及中證監聯合發布通告，同意銀行間與交易所債券市場的相關基礎設施開展互聯互通合作，互聯互通是指銀行間與交易所債券市場的合格投資者，通過設施連接，買賣兩個市場債券的機制安排。

人民銀行、證監會將加強監管合作與協調，共同對通過互聯互通開展的債券發行、登記、交易、託管、清算、結算等行為實施監督管理。

央行指，相關措施有利於便利債券跨市場發行與交易，促進資金等要素自由流動，形成統一市場和統一價格，為貨幣政策順暢傳導和宏觀調控有效實施奠定堅實基礎，也有利於提升債市服務水平和效率，推動構建以客戶為中心、適度競爭的債券市場基礎設施​​服務體系，更好地服務實體經濟。

內地由於一直存在兩個割裂的債券市場，據資料，中國債券市場存量達106萬億元（人民幣，下同），銀行間佔44.3萬億元，佔比59.2%，有3.2萬隻債券；上交所債券存量9.9萬億元，佔比9.3%，有1.1萬隻債券；銀行間及交易所同有的，存量24萬億元，或22.7%，有7015隻。

滙豐銀行（中國）有限公司副行長兼環球資本市場聯席總監張勁秋表示，銀行間債市和交易所債市的互聯互通是中國債券市場一個非常重要的進展，將有助於進一步提升兩市的流動性，為投資者帶來更大的交易便利。與此同時，兩市互通促進形成統一市場有利於價格發現，有助於發行人更好地進行定價，優化企業的融資成本，從而更好地支持實體經濟。中國目前已是全球第二大債券市場，今日公佈的舉措將有助於進一步改善基礎設施，提升中國債市對境外投資者的吸引力，並且推動中國債市進一步的高質量發展。

央行通告：推動銀行間與交易所債券市場基礎設施​​互聯互通 促進債券市場要素自由順暢流動http：//www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202007/t20200719_380296.html

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