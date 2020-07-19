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【日本疫情】增660宗病例 創3個月新高

環球社會熱點 19:16 2020/07/19

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日本的新冠肺炎疫情再度升溫，上周六（18日）再增660宗病例，是最近3個月以來的新高。東京仍然是疫情重災區，佔當日新增病例近一半，東京累計確診更逼近1萬宗。

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日本政府自5月25日解除全國緊急狀態以來，多個地區的病例開始急劇增加，上周六更大幅增加660宗病例，為日本自4月11日以來的單日確診最大增幅。

東京近期雖然加強防疫措施，但近期每日新增病例仍錄得三位數。東京上周六新增290宗病例，其中125名患者的年齡介乎20多歲，64名患者的年齡則介乎30多歲。

東京累計增至9,223宗病例，屬日本全國47個都道府縣中最高，佔全國病例約三分之一。全國累計增至24,860宗病例，死亡人數增至999人。

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日本政府斥資約1.35萬億日圓（約970億港元）的全國旅遊補貼計劃「Go To Travel」，原定於周三（22日）啟動，補貼國民於國內旅遊的一半住宿費及旅費。

由於確診人數持續上升，日本政府早前已決定剔除東京相關的旅行優惠。另外，日本多名縣長認為目前的疫情嚴峻，敦促安倍政府考慮剔除更多地區的旅行優惠，以防止民眾到疫情較嚴重的地區旅遊，會加速疫情傳播。

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責任編輯：何穎兒

東京上周六（18日）再增660宗新冠肺炎病例，是最近3個月以來的新高。

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