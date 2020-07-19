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【北京大學背景】北大方正債務違約 方正控股、北大資源母企或與其合併重組

金融經濟 19:08 2020/07/19

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北大方正管理人向法院申請，將北大方正與方正控股母企、北大資源母企等四家企業，進行實質合併重組。

具北京大學及國資背景的北大方正集團，因債務違約遭法院頒令重組。北大資源 （00618） 、方正控股 （00418） 齊發公告，指接獲北大方正告知函，北大方正管理人向北京市第一中級人民法院申請，將北大方正與北大方正信息產業集團（方正控股控股股東）、方正產業控股、北大醫療產業集團、北大資源集團（北大資源控股股東）實質合併重組。

北大方正管理人認為，北大方正與另外四家公司的法人人格高度混同、區分五家公司財產成本過高、對北大方正及四家公司單獨重組將嚴重損害債權人的公平清償利益。

北大資源、方正控股稱，合併重組申請是否被法院受理、四家公司是否進入合併重整程序尚存在不確定性。

北大方正今年2月因債務違約進入重整程序，法院指定「北大方正清算組」擔任北大方正管理人，有關北大方正清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構、和北京市有關職能部門等組成。

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香港股票 北大資源（00618） 方正控股（00418）

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