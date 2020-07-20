【台灣有樂@iM網欄】放空慶生之旅　台東熱氣球嘉年華（一）

剛過去的7月18號，是小弟的89歲牛一(我每年都89歲)。一直認為慶祝生日，結婚紀念什麼的，是一件勞民傷財又耗時的事情。真心想祝福你的，就一定會私下給你發個訊息，甚至主動約你吃個飯喝一杯。張羅旗鼓鋪張慶祝廣邀親朋，不見得出席者每一個都真心。所以我這十幾年以來，都沒有邀約朋友為自己慶生。

今年來到台北，本來低調過節日的我，更沒有什麼想法安排及期望。但因為跟我朋友，星座塔羅師赤木一起主持塔羅節目，他要查看我的星盤，所以被他知道了我的出身日期。他發現我的生日跟他女兒的生日只差幾天，所以他原本已經計劃好的台東女兒慶生之旅，問我要不要跟他們一起，順便也可以幫我慶生。這個可能對於他的順便，但對於我卻有着不同意義。首先，我沒有試過跟一群不是香港人過生日。再來，要去台北以外的地方，有當地人帶就再好不過。於是我只用了兩秒思考，就馬上答應。

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出發前的準備，只有兩樣東西。第一，是錢；第二，就是火車票。因為赤木一家和另外兩個家庭，是預訂了「“環島之星Hello Kitty繽紛列車”台東熱氣球嘉年華三天兩夜豪華之旅」。雖然這台Hello Kitty列車繽紛豪華，有飲有吃有啤酒有玩有卡拉OK...，但對於我這個只喜歡少女，卻不懂少女心的港仔來說，這種夢幻般的浪漫，我早就毁滅掉了，所以我要自己購買一般車票。

在台灣要購買火車票是非常方便的，除了可以現場購票，也有很多網絡通路可以購票，其中當然包括手機app。只要下載「台鐵e通路」app，就可以運用手機在網路上訂票、路線查詢、時刻查詢、車站和列車動態，連退票都可以在手機上搞定，而且非常簡單易用，而且我還親自嘗試過。因為在我訂好車票之後，我跟赤木的一個原住民朋友說要回台東的部落參加豐年祭，所以會開車回去，也會跟着我們大家一起去台東熱氣球嘉年。有人開車，我當然立刻把去程車票退掉，選擇一路跟車去台東。

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就在剛過去的星期四，我早上八點跟赤木做完直播之後就立刻出發。第一天，先到花蓮住一個晚上。在開往花蓮的路上，都是藍天和白雲，然後就是熾熱得非常的太陽光，天氣好到像花錢預約一樣地誇張。第一天開車已經用了四五個小時，朋友都覺得太累不想出門，所以當晚我就自己一個去了花蓮的「福町夜市」。這個夜市非常大，有分好幾條通道，除了那些夜市本來就應該要有的吃吃喝喝遊戲玩樂之外，這裏還多了一條「原住民一條街」的通道，這條通道內所賣的都是原住民的美食和特產，而且還有帶有原住民色彩的歌唱表演。

福町夜市不但人多熱鬧，整個夜市氛圍讓人有種幸福歡樂的感覺。但這種感覺當下我覺得有點不太真實，跟全球很多國家在奮力抗疫有着天淵之別，感覺像活在平行時空。所以當晚的快樂，卻帶有一絲畏懼。但日子仍然要過，我還能做什麼？只好做好本份，努力地過每一天。慶生腦包台東熱氣球嘉年華放空之旅，下一篇繼續。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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