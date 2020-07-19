【疫市營商】信和商場加強O2O推廣　應對疫情影響

▲ 信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，採取線上策略為擴闊客源其中一個渠道，不過始終難完全取代實體店消費習慣，故商場會以實踐O2O為營銷目標。(程志遠攝)

隨著新冠肺炎疫情爆發，商場都絞盡腦汁設法吸引消費，信和集團旗下商場則善用運用O2O（線上到線下）策略，重點發展線上策略，及藉其社交互動獎賞計劃催谷人流及消費。

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信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊坦言，過去1年對商場生意受大影響，而疫情更是營造了線上消費習慣，惟在拓展線上策略時，亦要兼顧與客人互動之重要。除了一般的發展外賣平台等方案外，信和商場則重點透過其社交互動獎賞計劃S+ REWARDS策劃活動及服務，以增強顧客及會員的參與度 ，如聯繫智慧物流商Zeek，在平台上為餐飲租戶連線配對，而會員更可累積積分。

雖然會員獎賞計劃差不多成為各大商場的例牌宣傳伎倆，但梁認為，除了要吸引顧客成為會員外，更重要是如何「把應用程式的顧客帶入實體商場」，而 S+ REWARDS則能達此目的。計劃推出一年，至今有超過10萬會員，50%會透過手機應用程式預留禮物，再到商場換領禮品及免費泊車禮遇；另一邊廂，計劃其中一個優勢則是促進了跨商場購物體驗，15%顧客曾跨商場消費，消費總額佔整體消費超過25%。

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除了消費獎賞外，商場另一策略則是舉辦多元活動，以增加訪客逗留時間。雖疫情間商場活動減少，但信和商場亦善用科技繼續為顧客帶來活動體驗，如在Facebook進行網上直播，請來廚師教大眾在家煮食、舉辦線上STEM教學課程予會員換領等。她指，由於反應理想，預期即使疫情完結後，亦可沿用有關策略；同時樂見疫情間能實踐O2O營銷目標，數據均反映種種線上策略能產生協同效應，以達致會員在換取獎賞禮品的同時，為商場增加人流，預期未來亦會繼續實踐O2O營銷目標。

另一方面，港府已陸續向市民派發一萬元，信和亦看準時機催谷消費，推出為期三個月之大抽獎活動，是次將設4大主題抽獎箱，顧客可因應個人喜好將電子抽獎券投入不同抽獎箱。梁稱，是次活動是根據這一年在應用程式所取得的大數據， 以會員消費喜好而設計的大型抽獎活動，讓顧客和會員更積極參與 S+ REWARDS 互動。她透露，今年整體推廣費用與去年相若，有需要時會考慮加碼；倘疫情能盡快緩和，預期第三季生意額亦有望可錄按季增長。

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記者：蘇穎琪