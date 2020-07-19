【白蘭樹下】護士投資7位數字轉行釀酒 望有自家蒸餾廠

氈酒文化近年在各地興起，香港的喝酒文化也因此受影響，相較從前，更多人會嘗試喝氈酒。Joseph與Kit看準氈酒文化興起的商機，於2018年創立白蘭樹下，希望釀出屬於香港的獨有氈酒，更在酒中加入不同東方香料，二人位於元朗村屋的工作坊也充滿東方味道，配合英國起源的氈酒，中西合璧主題非常突出。

望設立自家酒廠

創辦人之一的Kit10多歲便遠赴歐洲讀書，在耳染目濡之下愛上調酒文化，在英國當過調酒師，後來因為家庭緣故回流。另一位創辦人Joseph本來為Kit的調酒學生，正職為公立醫院護士，其後決定發展自己的釀酒生意，二人成立白蘭樹下。由2018年成立到現在，二人合共投資約7位數字。問到投資何時回本，Joseph笑說：「其實一直以來我們最大的心願為開設自家酒廠，但要於香港開設高酒精濃度廠房要經過很多程序，例如通過消防條例，以及向相關部門申請牌照，我們也花過不少人力物力，但暫未成功，因此預留了一筆資金建廠，一間蒸餾廠所需資金大約為500萬元，我們還會繼續嘗試，因此回本期暫時未明。」

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